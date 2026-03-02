彰化縣長選舉傳找柯文哲等組「非綠大聯盟」謝典霖陣營回應了

彰化議長謝典霖透過其發言人回應政壇縣長「藍白合」傳聞，他間接表明謝家姊弟關係破冰了。（議會提供）

年底國民黨彰化縣長提名人選未決，政壇焦點放在謝家姊弟立委謝衣鳯、彰化議長謝典霖決裂內鬥，家族擺不平，今天（2日）謝典霖的發言人呂羿潔轉述謝典霖的說法並表明，「什麼姊弟決裂」這些都是沒有的事，完全都是騙人的，包括上週六（228連假）的時候，一家人還在討論選舉布局等事，這些報導太誇張了，家人還一度誤以為議長有去幫別人站台，還問議長發生什麼事，其實一切都是不實傳聞。

對於媒體報導傳聞國民黨年前謝家姊弟決裂只是煙霧彈、謝典霖找民眾黨創黨主席柯文哲，循「非綠大聯盟」模式進行藍白合，甚至傳出前立委蔡壁如密訪謝典霖，試圖促成「非綠大聯盟」傳聞滿天飛。

今天下午，謝典霖的發言人呂羿潔在取得謝典霖的同意下，電話受訪轉述謝典霖的回應。呂羿潔說，大家搞錯方向了，當初是蔡璧如委員到彰化縣議會上議政沙龍的課，幫忙培訓對議政有興趣的青年學子。只有上課，蔡沒跟謝私下接觸，也沒有密訪，沒有非綠大聯盟，議長說他自己選舉都忙不過來了，還幫別人？不曉得媒體是從哪裡聽的消息？

話鋒一轉，呂羿潔說，當然議長也希望藍白合，但目前議長是忙於自己的選舉，因為這次副議長來勢洶洶，因此他也很辛苦在跑行程及拜訪所有的議員，包括從過年前到過年後，不管是國民黨的還是民進黨的議員，他全部都拜訪，都有專心在拜訪議員，因為身為議長，他本身就不應該偏袒任何一個黨派，因為他要選議長，所有要拜訪所有的議員，但他並沒有幫任何人站台。

呂羿潔表示，謝典霖遵照黨部，黨部希望藍白合，他會配合國民黨，配合黨部的作法，議長完全沒有去談藍白合的事情。「他不會自己決定任何一件事，包括彰化的選舉。」議長自己都分身乏術了，包含姊姊的選舉他都沒插手，他自家姊姊都沒站台了，怎麼會去幫別人。議長用行動打破傳聞，今早還在拜訪議員，專攻拚議長連任。

最後，呂羿潔重申，謝家沒有姊弟決裂，家人都聚在一起討論選舉，外界揣測與傳聞全是騙人的，子虛烏有，沒有的事硬要說成有。

立委謝衣鳯年後繼續勤走基層，參加各項活動，繼續爭取國民黨提名縣長參選。（記者張聰秋攝）

