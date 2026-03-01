綠中正萬華議員初選 新人頻造勢、現任勤走基層固樁

馬郁雯（左）義賣高麗菜。（記者董冠怡攝）

民進黨台北市議員提名9日至15日進行初選電話民調，中正、萬華將提4席，新人紛紛摩拳擦掌，透過造勢活動提高知名度，「揭弊女神」馬郁雯合體名嘴舉辦公益活動；「台派戰鬥雞」張銘祐找立委王義川車掃助陣；台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋邀藝人楊烈出席誓師大會獻唱，花樣一籮筐。力拚連任的劉耀仁和洪婉臻則勤走基層固樁，一步一腳印爭取選民支持。

馬郁雯今與政論節目主持人兼男友李正皓、政治評論員尚毅夫及名嘴陳東豪，在中正區台北崁頂永義宮義賣高麗菜，力挺農民，象徵「李馬尚豪暖心出擊！」並高喊「中正萬華，馬上有改變！」活動尚未開始，隊伍已大排長龍至鄰近巷弄，吸引關注兼具話題性。馬說，先前舉辦義賣活動民眾反應不錯，應延續善的循環，幫助農民同時回饋鄉親。

張銘祐（左）找王義川（右）車掃。（記者董冠怡攝）

張銘祐頻與王義川合體，主打他是這次中正、萬華所有參選提名者中，真正的台派與台灣製造，過去長期推動台灣加入聯合國的運動，在前立法院長游錫堃指導下，逐步從幕僚世代挺身而出，張、王兩人於二二八一起從民主聖地龍山寺出發繞行萬華車掃，胸前別上百合胸章，提醒大家民主得來不易。

楊烈（左）幫康家瑋（右）站台。（記者董冠怡攝）

康家瑋今在萬華區西園路舉辦新春茶會造勢活動，與會者包括立委王定宇、林楚茵和多名跨市議員，藝人楊烈也以自身奮鬥歷程，呼籲鄉親支持康家瑋並高歌炒熱氣氛。康家瑋說，身為台灣民主前輩康水木之孫、康寧祥之侄，民主對他而言不僅是家學，更是刻在骨子裡的承擔與責任，將運用國外所學，打造中正、萬華成為更加宜居的空間，翻轉在地商圈帶動觀光經濟，展現對家鄉的深厚情感。

劉耀仁表示，距離初選民調剩下不到10天，中正、萬華共計67個里，用走的太慢，車掃又離人民太遠，持續抓緊時間騎乘腳踏車深入大街小巷拜票，用雙腳證明自己會比新人更認真、更努力，六連霸的他說，「選舉我只相信我的雙手、雙腳及雙眼！」

以「菜市場女兒」自居的洪婉臻說，民眾是她最大的靠山，初選民調前，要求自己先把議員職責做好，會勘、選服要照日常進行，再把握時間展開腳踏車與車掃全力衝刺，一步一腳印走遍選區，努力爭取選民最大的支持。

