    首頁 > 政治

    基隆市長選戰》謝國樑搶中間選民 童子瑋融化「鐵板一塊」

    2026/03/01 22:58 記者俞肇福／基隆報導
    2026年基隆市長選舉，市長謝國樑爭取連任。（記者俞肇福攝）

    2026年基隆市長選舉，市長謝國樑爭取連任。（記者俞肇福攝）

    基隆議長童子瑋(圖)獲民進黨中央提名，挑戰現任基隆市長謝國樑。（記者俞肇福攝）

    基隆議長童子瑋(圖)獲民進黨中央提名，挑戰現任基隆市長謝國樑。（記者俞肇福攝）

    2026年基隆市長選舉，民進黨由39歲的基隆議長童子瑋披掛上陣，挑戰51歲爭取連任的國民黨基隆市長謝國樑。謝國樑2022年拋出公益青年電動機車補助、室內兒童樂園等政見，獲得中間選民青睞而勝出，更挺過罷免危機。但童子瑋平日勤跑基層，地方經營有成，提出一連串政見，令人眼睛一亮，藍、綠回歸兩強對決，掌握中間選民是致勝關鍵。

    基隆藍大於綠 謝國樑機車補助奏效

    選舉獲勝仰賴「天時、地利、人和」，基隆政治板塊多年來都是藍大於綠，民進黨曾有李進勇與林右昌擔任市長，當年李進勇與許財利、劉文雄角逐，在「三腳督」情況下李當選，但一對一捉對廝殺，李進勇吞敗；2014年前國民黨議長黃景泰脫黨參選，國民黨臨時提名謝立功，林右昌勝出；2018年大環境有利民進黨，加上林右昌執政團隊努力，成功寫下近40年來，非國民黨唯一連任成功的基隆市長。

    以2022基隆市長選舉為例，國民黨謝國樑以96784票、得票率5成29獲勝，民進黨蔡適應僅獲得71354票、得票率3成9，從歷史來看，基隆算是民進黨的艱困選區。

    謝國樑上任以來推動友善行人與路平專案，加上基隆中高齡人口支持藍營者較多，謝掌握行政資源，只要穩紮穩打，適時推出吸引年輕族群的政策，自家陣營不要有「豬隊友」扯後腿，爭取連任機會大。

    童子瑋敬老金加碼 爭取不同年齡層

    不過，童子瑋獲得民進黨提名後，推出亮眼政見，承諾當選後，不僅重陽敬老金，包含農曆春節、端午節、中秋節都要加倍發放，3次都領6000元，1年可領1萬8000元，還要放寬設籍日規定、爭取非六都警察繁重加給加成，也關心籃球和棒球運動發展，針對不同年齡層對症下藥，希望用熱情、誠懇和願景，融化基隆長久以來的「鐵板一塊」。

