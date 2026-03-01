為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    打伊朗就是打中國？「中天11傻」又翻車 他笑虧：國際死亡筆記本！

    2026/03/01 22:47 即時新聞／綜合報導
    哈米尼被證實遭斬首。（法新社）

    哈米尼被證實遭斬首。（法新社）

    繼今年1月份美軍閃電生擒委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，川普政府再對伊朗發動空襲，並斬首最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），被網友戲稱為「中天11傻」的親共名嘴們又大翻車！律師黃帝穎忍不住笑虧：「11傻簡直國際死亡筆記本！」

    先前郭正亮、謝寒冰、栗正傑、周錫瑋、唐湘龍、介文汲、呂禮詩、苑舉正、楊永明、帥化民、賴岳謙等11名親中名嘴在政論節目上鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」，大肆吹噓委國軍力有中國好棒棒軍武撐腰沒在怕，結果美軍趁夜突襲委國，一夜之間端掉馬杜羅政權，讓他們「引以為傲」的中國雷達毫無用處，引來大批網友嘲諷，並封他們為「中天11傻」。

    但這群名嘴們沒有學乖，撂話美國不敢動伊朗，因為伊朗也有中國的超強雷達和武器，而且「打伊朗就是打中國」。結果川普和以色列對德黑蘭發動軍事襲擊，1天時間就成功斬首哈米尼和約莫40名軍政高層，又把「11傻」的臉打腫。

    對此，黃帝穎在臉書發文揶揄：「紅媒11傻嗆美國不敢打委內瑞拉，因為委內瑞拉使用中國反隱身雷達及中俄飛彈武器超強云云。結果直接被美國狠打臉，委內瑞拉總統被美軍飛到委國總統官邸逮捕，紅媒11傻聲稱的中國最強反隱身雷達根本『失明』。紅媒11傻續挺伊朗，在節目聲稱『中俄不允許伊朗被美國打敗』，結論是美以聯軍直接斬首哈米尼。紅媒11傻根本是國際死亡筆記本，更證明舔共必傻！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播