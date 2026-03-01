打伊朗就是打中國？「中天11傻」又翻車 他笑虧：國際死亡筆記本！

哈米尼被證實遭斬首。（法新社）

繼今年1月份美軍閃電生擒委內瑞拉強人總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，川普政府再對伊朗發動空襲，並斬首最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），被網友戲稱為「中天11傻」的親共名嘴們又大翻車！律師黃帝穎忍不住笑虧：「11傻簡直國際死亡筆記本！」

先前郭正亮、謝寒冰、栗正傑、周錫瑋、唐湘龍、介文汲、呂禮詩、苑舉正、楊永明、帥化民、賴岳謙等11名親中名嘴在政論節目上鐵口直斷「美國不敢打委內瑞拉」，大肆吹噓委國軍力有中國好棒棒軍武撐腰沒在怕，結果美軍趁夜突襲委國，一夜之間端掉馬杜羅政權，讓他們「引以為傲」的中國雷達毫無用處，引來大批網友嘲諷，並封他們為「中天11傻」。

但這群名嘴們沒有學乖，撂話美國不敢動伊朗，因為伊朗也有中國的超強雷達和武器，而且「打伊朗就是打中國」。結果川普和以色列對德黑蘭發動軍事襲擊，1天時間就成功斬首哈米尼和約莫40名軍政高層，又把「11傻」的臉打腫。

對此，黃帝穎在臉書發文揶揄：「紅媒11傻嗆美國不敢打委內瑞拉，因為委內瑞拉使用中國反隱身雷達及中俄飛彈武器超強云云。結果直接被美國狠打臉，委內瑞拉總統被美軍飛到委國總統官邸逮捕，紅媒11傻聲稱的中國最強反隱身雷達根本『失明』。紅媒11傻續挺伊朗，在節目聲稱『中俄不允許伊朗被美國打敗』，結論是美以聯軍直接斬首哈米尼。紅媒11傻根本是國際死亡筆記本，更證明舔共必傻！」

