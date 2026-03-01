為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    單車一日北高爆違停 民眾黨高雄市黨部道歉

    2026/03/01 23:13 中央社
    機車停放在路中，但現場無人員引導，騎士因此騎入外側車道。（圖由threads@oao_cub_boy授權使用）

    民眾黨昨天舉行單車一日北高活動，被民眾質疑道路遭機車占道，警方表示，違停將依法辦理。民眾黨高雄市黨部今天下午發道歉聲明表示，未來辦活動會提醒人員遵守規定。

    台灣民眾黨創黨主席柯文哲昨天挑戰騎單車一日北高，與黨主席黃國昌、民眾黨公職及幹部，於今天凌晨3時46分抵達高雄228和平紀念公園。但有民眾發現高雄228和平公園前道路遭機車占道，且無交通指揮。

    警方表示，主辦單位有申請路權，但車輛違停路中且無人在場管制，將依法辦理。

    民眾黨高雄市黨部今天下午在臉書（Facebook）發表道歉聲明表示，昨天辦理228一日北高行程，雖事前已申請車道路權，但黨部人員於交通維持計劃過程中，因三角錐尚未抵達，先以機車停放標示管制位置。

    民眾黨高雄市黨部表示，在此期間仍影響途經民眾交通，為此特發聲明表達歉意；未來辦活動時必將再度提醒黨部相關人員遵守相關規定，保障用路人安全。

    民眾黨高雄市黨部強調，未來在辦理各項活動時，會再次提醒黨部相關人員，務必遵守相關規定，確保參與民眾安全；對於造成大家的擔心與不安，深感抱歉，感謝各界關心與提醒。

    騎士騎至中正四路二二八和平紀念公園前，路中有車輛停放和遮雨棚擋路，但現場無人員指揮。（圖由threads@oao_cub_boy授權使用）

