    首頁 > 政治

    轉型正義想跨出同溫層？小笠原欣幸：從賈永婕事件獲2點警惕

    2026/02/28 17:10 即時新聞／綜合報導
    日本學者小笠原欣幸。（資料照）

    近日因改編電影《世紀血案》引發的爭議，意外掀起全台「台灣史補課」熱潮。對此，知名海外台灣觀察家、日本政治學者小笠原欣幸特別撰文指出，台北101董事長賈永婕在此次事件中的言行，為台灣轉型正義如何跨越社會鴻溝、觸及廣泛受眾，提供了兩點深刻的教訓。首先，轉型正義的討論應避免與抨擊國民黨直接掛鉤。其次，不應在選舉的目的下討論轉型正義。

    小笠原欣幸今日在臉書發文指出，賈永婕在《世紀血案》爭議中，震驚地發現遇害的雙胞胎姊妹竟然和她同齡，並在社群媒體發布「我想知道真相」的貼文，引發巨大的反響和討論。許多原本質疑、批評賈永婕的人，肯定她後續「惡補台灣史」的做法。

    小笠原欣幸表示，根據他自身觀察，這幾年來關於轉型正義的討論並未達到如此高的關注。為了達到轉型正義的討論能夠超越同溫層，觸及更廣泛的受眾，可以從賈永婕相關的討論中吸取兩點教訓。首先，轉型正義的討論應避免與抨擊國民黨直接掛鉤。其次，不應在選舉的目的下討論轉型正義。民進黨的支持者或許難以接受這一點，但從局外的海外觀察家的觀點，這無疑是明顯的教訓。

    小笠原欣幸指出，轉型正義討論偏離正軌的一個典型例子是，2018年時任促進轉型正義委員會副主委在九合一選舉期間發表的言論。當時，副主委意圖利用轉型正義的討論來打擊侯有宜在新北市長選舉中的選情。然而，他的言論被曝光後，引起了對轉型正義的負面討論。將此副主委引起的負面效應與賈永婕所引發的正面反應進行比較，教訓就顯而易見了。

    小笠原欣幸表示，鼓吹歷史正義可以成為推動民主政治進步的動力，但也可能加劇反對者的警惕，成為阻礙。繼續進行挖掘和整理威權政權時期的文件、收集口述歷史資料並隨時提供想查閱的人等看似平凡工作的累積，最終或許能更接近社會共識。

