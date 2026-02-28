228紀念追思會 蔣萬安：為自由、民主與人權奮鬥

台北市二二八事件79週年紀念會今日在二二八和平公園紀念碑前舉行，市長蔣萬安出席並致詞。（記者叢昌瑾攝）

台北市府今（28日）在二二八和平公園紀念碑前，舉行二二八紀念追思會，蔣萬安市長身分向受難者及受難者家屬致歉，強調二二八事件不該出現，承諾會盡所能捍衛民主、保障人權。現場出現一名自稱家屬的民眾，以手舉牌「代誌無解決、原諒無可能」，表達無聲抗議。

蔣萬安約在下午2時抵達會場，並由台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉陪同，一一與家屬握手致意，前副總統呂秀蓮隨後抵達現場，向蔣萬安及與會人士致意。追思會正式開始，於下午2時28分敲響和平鐘，全體與會者默哀1分鐘，再由蔣萬安偕同家屬代表施淑娟、陳春枝向受難者英靈獻花致意，接著發表談話。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安致詞時強調，二二八事件是絕不該發生的悲劇，今天站在二二八和平紀念碑之前、站在各位二二八受難者親人家屬的面前，「身為台北市長，我要向昔日的受難者，以及受難者的家屬親人致歉。」

蔣萬安說，三年來包括陳木桂先生、曾仲影先生、徐光女士、陳義睦先生等二二八受難者或家屬相繼離世。二二八事件的受難者及家屬親人，79年前經歷他們人生最淒涼的衝擊，終其一生都活在陰影裡，承受極大的現實壓力。每每念及於此，就深感哀痛，更對他們一生的奮進與堅毅，由衷的感佩。

蔣萬安指出，在歷史的長河裡，每個生命都是短暫渺小的，但渺小的個體，卻可以因為他們堅持的價值，他們勇於奉獻的信念，而照亮幽暗的時空，引領他們前行而不懼怕。

蔣萬安表示，擔任市長以來，他一直責成文化局盡全力協助受難者家屬們，克服現實生活中的障礙，並在市府層級範圍內努力挖掘真相，呈現多元觀照的史觀，今年底預計先後出版兩本專書，一是跨國的團隊研究成果「葛超智傳記」，一是更詳盡地整理出台北市二二八受難者的小傳。他們的態度很明確、立場很清楚，面向歷史，絕不閃躲，多元視角，觀照史料，盡力呈現歷史事件的可能面向。

蔣萬安說，二二八事件絕對是不該發生的悲劇，這是「台灣的痛，土地的傷」，歷史是一面鏡子，當他們共聚一同紀念二二八的時候，就是直視傷痛，仰望蒼穹，一起想像思索未來該怎麼走。這三年多，台北228紀念館，致力於人權教育的基礎建設，深入小學校園，打造人權教具；同時，積極與韓國的人權團體交流合作，讓同樣從威權體制走出來的台韓兩地，共同檢視民主的真諦，人權的可貴。

蔣萬安提及從威權轉型民主，表示必須向呂秀蓮副總統，表達晚輩的敬意。1970年代初她提倡「新女性主義」，致力追求性別平權，後來投身台灣民主運動，更為此而遭致牢獄之災，但正由於他們那個世代的犧牲奉獻、勇於開拓，才有民主轉型、人權深化及多元開放的現在。

蔣萬安說，他今天向所有台灣的民主前輩們承諾，民主人權是台灣的價值，開放多元是台灣的精神，「我是中華民國的首都市長，我會盡我所能，來捍衛民主，保障人權，絕不辜負前輩們的篳路藍縷，絕不辜負我這一代人對這塊土地的忠誠。」

最後蔣萬安表示，再次感謝二二八受難者的親人家屬，這幾年給他的敦促，讓他看到人性的堅強、包容與寬厚，「我不會忘記他們溫暖的雙手，堅毅的眼神，我會一輩子記取他們的提醒，生而為台灣人，我就要為台灣而打拚，為自由、民主與人權而奮鬥。」

台北市二二八事件79週年紀念會今日在二二八和平公園紀念碑前舉行，市長蔣萬安出席並與家屬代表一同獻花致敬。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法