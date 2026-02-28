賈永婕嗆蔣中正繼續罰坐 蔣萬安：不會用北洋軍閥後代看待她

台北市二二八事件79週年紀念會今在二二八和平公園紀念碑前舉行，市長蔣萬安出席致意並於會後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

台北101董事長賈永婕日前以「北洋軍後代」，邀請「國民黨政府後代」的台北市長蔣萬安參加101垂直馬拉松。蔣萬安今（28日）參與北市二二八追思紀念活動後，受訪表示「我不會用北洋軍閥後代看待她」蔣萬安也說，台灣是民主多元包容社會，能從多元視角理解台灣歷史，非常重要。

台北101董事長賈永婕日前參觀中正紀念堂「自由花蕊」展覽後，在臉書曬出蔣中正蠟像照，並嗆「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，也邀請蔣萬安參加101垂直馬拉松，「北洋軍後代跟國民黨政府後代一起流汗，一起跑」。

請繼續往下閱讀...

會後面對媒體訪問，怎麼看賈永婕嗆蔣中正繼續罰坐？蔣萬安表示，台灣是民主多元包容的社會，能夠從多元的視角以及各個方面來理解台灣的歷史，這非常重要，所以他今天也在致詞的時候特別表達，再次齊聚在二二八和平紀念公園，就是作為身為後人，絕不忘歷史，永誌歷史，超越歷史，而且唯有真誠的面對、肅穆反省，才能夠汲取教訓，而且往前邁進。

媒體也追問，賈永婕說北洋軍後代邀請國民黨後代跑馬拉松，會去參加嗎？蔣萬安指出，每個人都是獨立的個體，不會用北洋軍閥的後人來看待她。今天是二二八的追思紀念會，還是尊重整個追思會的主題以及前來參與的受難者的家屬親人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法