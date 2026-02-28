為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    蔡正元PO賈永婕昔日「大尺度廣告」 網友怒轟：低級阿伯

    2026/02/28 15:47 即時新聞／綜合報導
    國民黨前立委蔡正元今日在臉書貼出一段賈永婕過去拍攝的大尺度廣告影片，諷刺地問網友：「賈永婕跳舞美不美？」結果被網友罵翻。（取自蔡正元臉書）

    台北101董事長賈永婕自電影「世紀血案」爭議起，開始進行一系列「民主補課」，獲得網友稱讚，也讓藍白人士氣得牙癢癢。國民黨前立委蔡正元今日在臉書貼出一段賈永婕過去拍攝的大尺度廣告影片，諷刺地問網友：「賈永婕跳舞美不美？」不料賈永婕直接在臉書大方回應：「當然很美啊。那是我的青春。」而蔡正元也被網友罵翻。

    蔡正元今日刻意在臉書貼出一段賈永婕過去為國際牌冰箱拍攝的大尺度廣告，賈永婕立刻在臉書發文回應，「當然很美啊。那是我的青春。」她說明，當年她是Panasonic（國際牌）電器的代言人，拍了一系列家電廣告。穿著小可愛、短褲跳來跳去，青春、陽光、自在。

    她指出，廣告畫質因為年代久遠沒有保存得很好，不然大家真的可以看到，她那時候的皮膚有多好。「但重點從來不是皮膚，也不是身材。那就是我的成長歷程。我拍過很多廣告，也留下很多影像紀錄。那是努力工作的軌跡，是一個女生認真生活的樣子。」

    賈永婕還反批蔡正元，真正應該被淘汰的，不是女生的青春，而是那種用物化女性角度看世界的舊思維。「我們活在一個民主自由的台灣。希望我們的心，也跟得上這個時代。」

    賈永婕還大方地將過去廣告連結放在留言中，並表示：「我目前只找到這幾個，我記得還有很多個大家也可以幫我找一下。」

    蔡正元臉書也被網友灌爆轟：「你真的很低級」、「就事論事，而不是拿別人的外表、性別跟身材去做評論，這樣的人，沒有多高尚」、「你真的很沒品」、「反正你以後在牢裡也看不到了」、「我覺得很美，反而是你比較低級」、「低級阿伯」。

