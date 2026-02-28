為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    二二八紀念追思 家屬舉牌「事情沒有解決、無法原諒」

    2026/02/28 15:36 記者孫唯容／台北報導
    今天紀念追思會先由受難者家屬代表施淑娟女士致詞，隨後市長蔣萬安致詞，表達對受難者的敬意，不過蔣萬安致詞期間有名男子，頭戴紙袋並高舉「事情沒有解決、無法原諒」的手舉牌，表達無聲抗議。（記者孫唯容攝）

    台北市文化局在二二八和平公園二二八紀念碑前，舉辦紀念追思會，副總統呂秀蓮、台北市長蔣萬安皆出席，雙雙獻花向受難者致意。蔣萬安一到場就與受難者家屬握手，表達關懷。不過後續在蔣萬安致詞環節，一名男子卻舉牌無聲抗議，表達「代誌無解決、無原諒無可能」。蔣萬安受訪時表示，一定會繼續盡最大的力量來努力，做到還原真相、撫平傷痕，會持續努力。

    今天紀念追思會先由受難者家屬代表施淑娟女士致詞，隨後由蔣萬安致詞，表達對受難者的敬意，不過蔣萬安致詞期間有名男子，頭戴紙袋並高舉「代誌無解決、無原諒無可能」的手舉牌，表達無聲抗議。

    該名男子走出追思會場後表示，自己姓劉，是第三代的二二八家屬，剛剛進入會場時，區分貴賓席、家屬席，不過他被安排在貴賓席，不同聲音的家屬，變成被排除在外的異議份子。他也說，政治暴力創傷從未在家庭消失，活在不曉得何時會死亡的恐懼中，台灣解嚴39年，至今戒嚴仍在日常中，如果蔣萬安不願意面對歷史，如果還想競選連任，就不要再消費二二八。

    媒體聯訪時，有家屬代表舉牌無聲抗議「代誌無解決、無原諒無可能」的態度。蔣萬安表示，一定會繼續盡最大的力量來努力，做到還原真相、撫平傷痕，會持續努力。

