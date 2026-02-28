為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍委吳宗憲空降宜蘭參選 首戰面臨「地方張系」與「藍白合」考驗

    2026/02/28 16:17 記者王峻祺／宜蘭報導
    國民黨立委吳宗憲（中）憑藉全國高知名度與空戰優勢，在宜蘭縣長初選中，險勝具備深厚基層實力的議長張勝德，成功取得參選門票。（記者方賓照攝）

    國民黨立委吳宗憲（中）憑藉全國高知名度與空戰優勢，在宜蘭縣長初選中，險勝具備深厚基層實力的議長張勝德，成功取得參選門票。（記者方賓照攝）

    國民黨立委吳宗憲憑藉全國高知名度與空戰優勢，在宜蘭縣長初選中險勝具備深厚基層實力的議長張勝德，後續將與民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠「藍白合」，2黨高層最快傳下週一會面。不過吳的首戰除要面對「藍白怎麼合」的考驗，也要安撫地方派系，否則藍營在宜蘭的選情，猶如「頭重腳輕！」

    吳宗憲的成功「空降」，地方藍營似乎嗅不出喜悅，更恐帶來隱憂，儘管初選落敗的張勝德，展現風度表態支持，但龐大地方組織網絡是否願意全力輔選，甚至引發「分裂投票」、「消極輔選」的情緒反彈，將是吳宗憲後續能否穩住基本盤的最大考驗；大打折扣的陸戰實力，也可能讓綠營在基層組織戰中，取得喘息與反撲空間。

    此外，接續藍白高層合作，若被視為單純利益交換，也未必能獲得基層選民買單，條件談判破裂或引發反感，甚至都會導致中間選民倒戈挺綠或拒絕投票。

    而面對藍白戰力疊加的威脅，民進黨參選人林國漳勢必面臨戰略轉型。地方綠營人士坦言，吳宗憲的法政論述，加上陳琬惠過去揭弊戰鬥力，2人結盟將在媒體聲量與網路空戰上，形成強大火網，林國漳恐須放棄原有保守打法，轉向全面防守與反擊的「焦土戰」。

    外界認為，綠營未來的選戰核心，勢必聚焦「宜蘭認同」與「反對政治分贓」，藉由凸顯林國漳的在地深耕與親和力，對比吳宗憲的空降與「藍白合」的政治算計。

    地方人士觀察，民進黨後續突圍關鍵，將會擴大藍營初選裂痕，並讓藍白結盟產生「表面合、基層不合」的矛盾，才能藉此激發選民危機感而催出投票率，讓總統賴清德看重的林國漳，力求在夾擊中找到勝機。

