彰化追思228王惠美率眾獻百合 楊子賢籲勿忘林宅血案

彰化縣長王惠美與多位民代在二二八紀念碑獻上和平百合。（記者劉曉欣攝）

彰化縣追思228紀念日活動今天（28日）在縣立圖書館前的廣場舉行，在演唱「望春風」等歌曲聲中，由縣長王惠美、立委謝衣鳯、黃秀芳，以及彰化市長林世賢與多位縣議員，還有受害者家屬，共同在228紀念碑獻上和平百合，強調歷史不能遺忘！

王惠美表示，記住歷史是為了避免悲劇再次發生，228事件是台灣歷史不可被遺忘的記憶。提醒台灣土地上的人民，和平與民主都是得來不易，紀念228事件，不只是追憶過去，更要用愛與包容化解對立，用理性與對話取代衝突，讓台灣能夠更自由與更民主，讓下一代能夠過更和平的生活，同時也向228事件受難者致上最深的敬意。

今天由彰化縣音樂河社會福利協會演唱望春風、奇異恩典等曲目，並由台灣基督長老教會和美教會陳榮祥牧師為受難者及家屬祝禱。除了王惠美、謝衣鳯、黃秀芳與林世賢出席以外，縣議員楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢也到場，在紀念碑前獻上和平百合。

楊子賢強調，台灣在2月28日這一天，有兩段沉重的歷史，一個是發生在 1947年的查緝私菸意外開啟了威權統治的黑夜，另一個是在1980年，發生了慘絕人寰的「林宅血案」。看待歷史可以有不同的觀點，但必須建立在「事實」根基上。台灣需要透過誠實面對過去的錯誤，一如台北101董座賈永婕走進了如今已成為義光教會的林宅原址，願意主動走進歷史現場，去理解受難者的傷痛。

彰化縣長王惠美對228事件受害者家屬表達敬意。（記者劉曉欣攝）

