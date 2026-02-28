即將訪美神隱多日挨批 盧秀燕今現身曝原因

盧秀燕曝訪美計畫後神隱多挨批，今現身說明均在整備出訪事宜。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數不到10個月，日前她證實將在3月中赴美訪問後，曝行程「超越城市外交層級」，更稱盼化解「疑美論」後，卻神隱多日無公開市政行程，挨批角色錯位；今日盧終出席台中市228和平紀念追思會親解神隱原因，盧秀燕說，出訪美國是件重要的事情，跟美方對談要準備的課題非常多，需到處請益，花較多時間整備，「這段時間不好意思」。

盧秀燕訪美計畫曝行程「超越城市外交層級」，可望會見華府高層，更稱盼化解「疑美論」，引起高度關切，但她自消息曝光後卻一連神隱3天均無公開行程，遭綠營痛批她角色錯位、市庫通黨庫，台中需要的是專心市政的市長，不是為政黨漂白的特使、心繫2028的候選人。

盧秀燕今出席台中市228和平紀念追思會親自說明神隱原因，她說，「這段時間不好意思」，因出訪美國是件重要的事情，要準備的課題非常多，花較多的時間進行內部會議。

此外，她訪問回國後台中市馬上要舉行自籌88億興建的台中國際會展中心開幕及市議會定期會開議，必須在行前把出訪後馬上展開的市政準備好。

盧秀燕說，且出訪很多議題她必須到處請教，另跟美方對談也必須進行相關整備工作，因此花比較多時間進行內部會議跟整備，一些行程請副市長及同仁代表出席。

被指角色錯位，盧秀燕強調，她是台中市長也是中華民國的國民，每個國民到任何國際場合若有機會就應為國家的國際外交努力，她有機會出訪，也希望在很多場合跟美方相談，助了解我們的想法，互相合作理解，讓兩國都能有利前進。

