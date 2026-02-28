鄭麗文談228惹議 立委劉建國批「不及格也不負責任」

針對鄭麗文談228惹議，劉建國批鄭「不及格且不負責任」。（記者李文德攝）

228事件79週年前夕，國民黨主席鄭麗文昨到228和平紀念碑獻花致意，矢口不提蔣介石政府責任，更指控228已淪為政治鬥爭的廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。對此，民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國，今（28）出席虎尾三聖公廟追思活動時批，如此說法非常「不及格也不負責任」。

鄭麗文昨天參加「我聞228」新書發表會致詞表示，明年就是228事件80週年，對於這段歷史，台灣至今仍陷政治立場不同，有不同敘事，228傷痕並沒有給台灣人帶來和解與兩岸和平，甚至當年犧牲的台灣菁英所要求的民主制度，在今天台灣仍危機四伏甚至搖搖欲墜，更強調，228已經徹底淪為政治鬥爭廉價工具，是這一代台灣人的恥辱。此番話語一出，更是引起社會各界批評。

劉建國說，歷史是不允許被篡改，也不能被扭曲，而且228事件殘害、犧牲那麼多台灣人，卻還是有人無法記取教訓，尤其各政黨的各階層黨、公職幹部，如此說法非常「不及格也不負責任」。

劉建國批評，尤其在228這段期間，在野黨主席卻還是說出不得體的話語，台灣人民一定會看在眼裡，對於台灣人民而言也不容允許，尤其對許多228受害者家屬更是無法接受，譴責的聲音會不斷發起。作為一名政治工作者，應該對228事件嚴肅且審慎看待，什麼話可以說、什麼不能說，心裡應該自有三把尺。

