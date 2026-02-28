為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李四川弟捲環保蟑螂案 楊植斗：有犯錯就接受法律制裁

    2026/02/28 11:53 記者孫唯容／台北報導
    九合一選舉將近，台北市選情升溫，今（28日）立委羅智強、議員楊植斗，陪同國民黨松信選區候選人李明璇前往吳興市場掃街，希望能衝高選票。（議員李明璇提供）

    九合一選舉將近，台北市選情升溫，今（28日）立委羅智強、議員楊植斗，陪同國民黨松信選區候選人李明璇前往吳興市場掃街，希望能衝高選票。（議員李明璇提供）

    九合一選舉將近，台北市選情升溫，今（28日）立委羅智強、議員楊植斗，陪同國民黨松信選區候選人李明璇前往吳興市場掃街，希望能衝高選票。對於新北市長擬參選人李四川的弟弟被爆出環保蟑螂一案。楊植斗表示，成年人就要為自己的行為負責，李四川弟弟他有犯錯，要接受法律的制裁。李明璇則表示，相信事件對於李四川傷害不會太大。

    面對媒體問及，網紅四叉貓爆料李四川親弟李賜福在小琉球是環保蟑螂，並且登記在李四川的土地上，李明璇強調，李四川是超級厲害的強棒，事件對於川伯的傷害不會太大，因為他們家族在小琉球，本來就是祖先傳下來的土地，並且共同持分，公司登記就不是在李四川的地號上。

    楊植斗則表示，選舉接近，煙硝味本來就會比較重，現代選舉人的宿命就是祖宗十八代要被很嚴格來做檢驗，做得好、做不好都會被拿出來檢視，特別是現在的政治氛圍，既然李四川選擇要選舉，本來就會接受很多的磨難跟挑戰。

    楊植斗說，成年人就要為自己的行為負責，如果是李四川弟弟他有犯錯，要接受法律的制裁，國民黨的立場全部都是支持勿枉勿縱，針對李四川本人，以他的認識，李是一個戰戰兢兢、盡忠職守，但是面對創新，絕對勇敢去幫議員想辦法爭取，不管是資通訊或是新產業的形態，找李四川幫忙，他都是義不容辭，相信以李四川的韌性，絕對可以挺過這一次的挑戰。

