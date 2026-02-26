為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新設長照、數位研考2處 苗縣府人事發布

    2026/02/26 15:48 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府組織再造，增設長期照護處、數位研考處2個一級單位，縣府人事處發布人事。（資料照）

    苗栗縣政府組織再造，增設長期照護處、數位研考處2個一級單位，縣府人事處今（26）日發布人事，長期照護處處長由衛生局副局長莊素玲陞任、數位研考處處長由參議黃智群調任，3月1日生效，2處室將於3月2日揭牌運作。

    人事處表示，面對高齡化社會與產業轉型升級的多重挑戰，縣府依據《地方行政機關組織準則》修正規定，並妥善運用行政院核增員額37人，推動組織再造以強化行政執行力。3月1日正式新設長期照護處與數位研考處及調整部分局、處業務，並將「三義木雕博物館」升格為二級機關。

    經縣府重新檢討並盤點人員職能，力求適才適所，長期照護處處長由衛生局副局長莊素玲陞任、長期照護處副處長由原長期照護中心主任王寶慈陞任；數位研考處處長由參議黃智群調任、數位研考處副處長由民政處副處長林國竹調任。

    長期照護處設置照護服務、機構管理及綜合行政3科，辦理長期照顧居家服務、長照與身障社區及住宿式機構管理等業務；照護服務科長黃素貞、機構管理科長彭馨慧、綜合行政科長林明宜。

    數位研考處設置資訊、研考、資安3科，辦理數位轉型治理、公共服務數位化、資訊安全防護、綜合規劃、研究發展及管制考核等業務。研考科長康乃馨、資訊科長徐健桓、資安科長謝明亨。

    另，衛生局副局長由衛生局科長古智誠陞任，三義木雕博物館長由文化觀光局科員楊慧貞陞任，至於民政處副處長一職尚未定案。

    此外，縣府因應地方制度法修正，增設第二副縣長及副祕書長，第二副縣長將由民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶出任，副秘書長由首席參議許滿顯陞任，於3月16日上任。

