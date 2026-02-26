為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨北市初選登記分2梯次 戴錫欽：考量京華城案3月宣判

    2026/02/26 15:54 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨台北市黨部今（26日）決定各選區提名辦法，共分2梯次，黨部主委戴錫欽透露，主要考量京華城案3月26日將宣判，因此將涉案議員應曉薇所在的第五選區（中正萬華）放在第二梯次。（記者甘孟霖攝）

    國民黨台北市黨部今（26日）決定各選區提名辦法，共分2梯次，黨部主委戴錫欽透露，主要考量京華城案3月26日將宣判，因此將涉案議員應曉薇所在的第五選區（中正萬華）放在第二梯次。（記者甘孟霖攝）

    今年是地方選舉年，國民黨台北市黨部今（26日）上午召開委員會議，決定各選區提名辦法。此次共分2梯次，黨部主委戴錫欽透露，主要考量京華城案3月26日將宣判，因此將涉案議員應曉薇所在的第五選區（中正萬華）放在第二梯次。

    黨部規劃，士林北投、內湖南港、松山信義各5席，中山大同、中正萬華各4席，大安文山8席，另包含平地原住民1席、山地原住民1席，合計33席。

    黨部指出，初選登記作業將分2梯次，第一梯次為第一（士北）、第二（港湖）、第三選區（松信）及平地、山地原住民選區，領表時間為3月23日及3月24日，登記時間為3月23日至3月25日。第二梯次則為第四（中山大同）、第五（中正萬華）、第六選區（大安文山），領表時間為4月7日及4月8日，登記時間為4月7日至4月9日。

    戴錫欽受訪表示，今天下午也召開紀律委員會，主要針對有違反黨紀疑慮的黨員，先前士林北投擬參選人賴苡任被檢舉違反黨紀，今將開會定奪。媒體也問，涉台智光案一審被宣判有罪的士林北投區議員陳重文是否能參選，戴錫欽說，原則上一審有罪就不符資格，無法提名。

    戴錫欽指出，依據委員會決議，士林北投就是提5席，只要沒有案子在身或涉黨紀問題，都可以登記。

