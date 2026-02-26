為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨民調》蘇巧慧支持度首超車李四川 藍綠對決僅差0.4％

    2026/02/26 15:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）及國民黨籍台北市副市長李四川。（本報合成，資料照）

    2026年新北市長選戰呈現拉鋸態勢，據掌握，民進黨近日一份民調顯示，在民進黨蘇巧慧、民眾黨黃國昌、國民黨李四川的三方競逐之下，蘇巧慧以38.1%的支持度居冠，與排名第二的李四川差距7.9個百分點；若是藍綠對決，蘇巧慧首度以43.7%微幅領先李四川的43.3%。

    新北市長選舉升溫，民進黨已徵召立委蘇巧慧代表參選，民眾黨由黨主席黃國昌親征，國民黨則預計下月提名台北市副市長李四川上陣。民進黨在春節後執行一份選舉民調，結果顯示，在民進黨蘇巧慧、李四川與黃國昌三人參選的情況下，蘇巧慧以38.1%的支持度位居第一，李四川則以30.2%居次，黃國昌支持度為13.1%。

    若戰局轉向藍綠一對一對決，蘇巧慧的支持度提升至43.7%，李四川則為43.3%，蘇以0.4個百分點的差距首度微幅領先，呈現高度膠著。此外，若由蘇巧慧對決黃國昌，蘇則以52.4%大幅領先黃的30.9%。

    交叉分析指出，蘇巧慧在20至29歲區間的支持度高達63.4%，李四川則為17.6%；蘇在30至39歲、以及70歲以上的區間，支持度也保持領先。不過，李四川在40至49歲、50至59歲、60至69歲等三個年齡區間具有優勢。

    對此，蘇巧慧受訪回應，在過年前夕和春節期間，她積極走入市場和廟宇，感受到越來越多不分年齡、不分黨派的民眾對她表達支持，也非常感謝大家認同她和團隊這段時間的努力。

    蘇巧慧強調，各項民調她和團隊都會認真參考，她會持續按照自己的步調，提出更多照顧市民生活、提升新北產業競爭力的政見，帶領新北隊爭取為400萬新北市民服務的機會。

    本次民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2026年2月23日至24日，對象為新北市20歲以上民眾，共計完成1020份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%，相關經費來源為民進黨。

