卓榮泰通令禁供李貞秀資料、拒受質詢 民眾黨諷：「現代趙高集團」

行政院今（26）證實已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料，行政院長卓榮泰也將拒絕李質詢，民眾黨黨團批評卓揆發表錯誤言論。圖為李貞秀日前在議場高舉寫著「敬請遵守中華民過憲法」的紙張。（資料照）

行政院今（26）證實已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料，行政院長卓榮泰也將拒絕李質詢，引發議論。為此，民眾黨黨團中午回應，批評卓榮泰發表錯誤言論，直言政院和卓已成「現代趙高集團」，要求對其強奪陸配參政權予以說明，更要求卓公開說明在台取得身分證已滿10年的新住民陸配，「是否仍被視為外國人士，且不具備參政權？」。

針對李貞秀因立委資格問題，被行政院長卓榮泰、民進黨立委陳培瑜稱「女士」而未稱「委員」，且今早行政院記者會也被發言人李慧芝同樣稱呼，民眾黨黨團重申，李貞秀委員是經中選會確認提名與就職資格，且經立法院韓國瑜院長與大法官監誓就任的立法委員，行政機關本於憲政職責，應接受立法委員監督及質詢。

民眾黨黨團批評，儘管如此，卓榮泰院長與內政部、陸委會等官員，卻持著自己獨創的法學見解，跳過獨立機關中選會、不看、不讀、不懂憲法與兩岸人民關係條例，甚至連經海基會認證之文件，都誣陷為偽造，更反諷卓榮泰先生與其官員根本已成「現代趙高集團」。

民眾黨團要求卓揆說明 政院有何權力剝奪陸配參政權？

對此，民眾黨黨團指出，卓榮泰先生有膽違憲、規避閃躲中華民國立法委員質詢與行使職權，也請拿出Guts說清楚行政院有何權力強行剝奪陸配參政權？

最後，民眾黨黨團要求卓榮泰先生直接向國人說明，民進黨執政下、在中華民國已取得身分證滿十年的陸籍配偶與新住民，「是否仍被視為外國人士，且不具備參政權」？

