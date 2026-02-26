為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨快速紅統化 劉寶傑：韓國瑜看到「漫長悲慘」危機

    2026/02/26 11:36 即時新聞／綜合報導
    資深媒體人劉寶傑。（取自臉書）

    資深媒體人劉寶傑。（取自臉書）

    立法院長韓國瑜近日援引清朝「濕紙覆面」酷刑，示警國民黨團留意「窒息而亡」危機，提醒若判斷錯誤恐四面楚歌。媒體人劉寶傑認為，此話如暮鼓晨鐘，稱韓國瑜看到國民黨「漫長且悲慘」的危機；直言國民黨整個黨快速紅統化，擋軍購，挑戰關稅，錯估國際形勢，賠掉大罷免後的社會支持，甚至威脅台灣的生存。

    劉寶傑25日在臉書指出，國民黨在大罷免後，彷彿拿到無敵星星，全面焦土政策，拒審人事案、拒審預算案，連軍購案都擋到門外，更可怕的是，鄭麗文當選黨主席後，整個黨快速紅統化，以前怕人戴帽子，現在毫不猶豫戴上親中的帽子，為了表達對中國的忠誠，甚至對美國不假辭色。民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的社會支持，下滑速度還沒看到盡頭。

    他提到美國最高法院裁定川普利用1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅違憲，國民黨黨團馬上發文要求賴政府重啟談判，「不僅無知，更把台灣推到川普的射擊靶位中心。」強調最高法院否決違憲，不是川普打關稅戰違憲，而是川普引用的法條違憲，川普還有更兇狠的武器，「此時翻桌，等於把台灣的優勢全部丟到水中，這不是愚蠢就是別有用心。」

    劉寶傑表示，美中博弈本質是一場霸權保衛戰，在這條戰線上，美國絕無退縮的可能，即使未來川普卸任，抗中路線也只會越演越烈。而中美角力的核心在於爭奪「生產力」，川普高舉關稅大旗只是手段，真正目的是極限施壓，逼迫全球生產鏈回流美國。在美國確立了如此大戰略背景下，國民黨卻選擇在關稅議題上挑戰美國，無疑是錯估國際形勢。

    劉寶傑還說，阻擋軍購，挑戰關稅，不管國民黨如何自圓其說，都是把自己放在美國的對立面，這樣的情勢無疑會威脅台灣的生存，這個路線如果持續走下去，難怪韓國瑜要以濕紙覆面提出警告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播