國民黨快速紅統化 劉寶傑：韓國瑜看到「漫長悲慘」危機

立法院長韓國瑜近日援引清朝「濕紙覆面」酷刑，示警國民黨團留意「窒息而亡」危機，提醒若判斷錯誤恐四面楚歌。媒體人劉寶傑認為，此話如暮鼓晨鐘，稱韓國瑜看到國民黨「漫長且悲慘」的危機；直言國民黨整個黨快速紅統化，擋軍購，挑戰關稅，錯估國際形勢，賠掉大罷免後的社會支持，甚至威脅台灣的生存。

劉寶傑25日在臉書指出，國民黨在大罷免後，彷彿拿到無敵星星，全面焦土政策，拒審人事案、拒審預算案，連軍購案都擋到門外，更可怕的是，鄭麗文當選黨主席後，整個黨快速紅統化，以前怕人戴帽子，現在毫不猶豫戴上親中的帽子，為了表達對中國的忠誠，甚至對美國不假辭色。民調會說話，國民黨賠掉大罷免後的社會支持，下滑速度還沒看到盡頭。

他提到美國最高法院裁定川普利用1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅違憲，國民黨黨團馬上發文要求賴政府重啟談判，「不僅無知，更把台灣推到川普的射擊靶位中心。」強調最高法院否決違憲，不是川普打關稅戰違憲，而是川普引用的法條違憲，川普還有更兇狠的武器，「此時翻桌，等於把台灣的優勢全部丟到水中，這不是愚蠢就是別有用心。」

劉寶傑表示，美中博弈本質是一場霸權保衛戰，在這條戰線上，美國絕無退縮的可能，即使未來川普卸任，抗中路線也只會越演越烈。而中美角力的核心在於爭奪「生產力」，川普高舉關稅大旗只是手段，真正目的是極限施壓，逼迫全球生產鏈回流美國。在美國確立了如此大戰略背景下，國民黨卻選擇在關稅議題上挑戰美國，無疑是錯估國際形勢。

劉寶傑還說，阻擋軍購，挑戰關稅，不管國民黨如何自圓其說，都是把自己放在美國的對立面，這樣的情勢無疑會威脅台灣的生存，這個路線如果持續走下去，難怪韓國瑜要以濕紙覆面提出警告。

