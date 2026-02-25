陳致中站台相挺 黃敬雅：傳承前輩深耕基層精神

前高市議員陳致中，今陪同投入民進黨高市前鎮小港區議員黨內初選的黃敬雅站路口。（翻攝臉書）

前高市議員陳致中，今陪同投入民進黨高市前鎮小港區議員黨內初選的黃敬雅站路口；黃敬雅感謝相挺，誓言延續立委賴瑞隆、前議員陳致中在地方的優質服務。

民進黨高市前鎮、小港區市議員初選民調進入倒數衝刺階段。市議員參選人黃敬雅今（25）日上午在陳致中的陪同下，站上街頭向來往鄉親鞠躬拜票。

請繼續往下閱讀...

黃敬雅感謝陳致中現身力挺，強調將傳承前輩深耕基層的精神，全力爭取鄉親認同，未來進入議會後，也將接棒延續立委賴瑞隆的優質服務，共同為高雄的城市光榮打拚。

她提到自己前一次參選，就常獲得陳致中的鼓勵與打氣，今天兩人一同站在路口，看著陳致中與每位長輩、鄉親自然又熱絡的互動，讓她深感敬佩；形容陳致中長年累月將心比心、把鄉親的事當作自己事的態度，正是在自己從政路上、最渴望學習的榜樣與傳承的價值。

黃敬雅坦言，選舉過程中時常面臨各種選擇，也難免遇到現實環境的考驗與無形的框架，但她始終相信，政治終究不脫離人情，真正的支持與認同，往往超越了世俗的算計與既定的劇本。

對於鄉親朋友們一路以來的鼓勵與肯定，黃敬雅深深了然於心，並強調毋須浮誇的言語，實實在在的陪伴就是最難能可貴的溫暖。

她也提及一路以來參與政治工作的兩位老闆，包括前立委鄭運鵬及現任高雄市長參選人賴瑞隆，皆對政策有著無比的熱情與執著，在耳濡目染下自己也成為了一位「政策控」，兩次參選皆提出許多關於城市願景的政見，未來她也將設立市民建言信箱，廣納鄉親朋友的大小心聲，由她來為大家逐一爭取與實現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法