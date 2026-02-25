韓國瑜開春後像「換了個人！」 黃創夏：他看到自己的新希望

立法院長韓國瑜。（記者廖振輝攝）

立法院長韓國瑜開春後猶如「換了一個人」，先是告誡國民黨團對軍購案要謹慎思考、化解危機，接著更直接「打臉」國民黨黨團立院總召傅崐萁。資深媒體人黃創夏指出，去年國民黨主席選舉時，盧秀燕該承擔而不承擔，結果產生鄭麗文把國民黨帶向更險惡的深淵，「嗅覺敏感的韓國瑜此時此刻換新衣，正是因為他看到了他的新年新希望。」

黃創夏今日在臉書發文表示，開春之後，韓國瑜突然變成另外一個人，特別語重心長地吐出「如果一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」、「軍購條例即將付委審查，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了」，提醒國民黨黨團要思考、趨吉避凶、化解各種危機。

且除了「提醒」黨團，還「打臉」傅崐萁。當傅崐萁要求行政院副院長鄭麗君上質詢台接受關稅談判詢答時，韓國瑜當場即刻搬出《憲法增修條文》指出除非行政院長不在，副院長不必接受質詢。黃創夏對此表示，那個在過去兩年被「好大」的傅總召壓制到龜縮「只會打哈哈的韓國瑜」已脫胎換骨了，開始即刻執行立法院長憲政職務。

黃創夏表示，這樣的轉變很有趣，韓國瑜開始要更強勢主導立法院的「正常」，明顯改頭換面。本來過年應該是要「除舊布新」，民眾黨的黃國昌在立法院畢業了，在新北市看起來也未必能成事；民進黨的柯建銘展現氣度換蔡其昌接手，只有國民黨舊瓶裝老酒還是傅崐萁，在這樣轉換關鍵時刻，韓國瑜出手以立法院長身分強勢主導，稀釋傅崐萁的意味深長。

至於韓國瑜為什麼改穿新衣？許多人譏笑是因為美國要對反軍購的立委家人在簽證上採取嚴厲措施，這可能是原因之一，但黃創夏認為，更可能是韓國瑜真的看到了國民黨的「危機」，也發現他自己的「轉機」。國民黨的危機就是已經徹底透支了2025大罷免的「紅利」，變本加厲的行為讓國民黨的社會觀感急速崩跌，2026年的縣市長大選已經頻頻告急，這樣的局面在馬上來到的2027年就是總統和立委大選，可以預判國民黨討不到便宜，韓國瑜可能立法院長頂多也在倒數計時了。

另一方面，鄭麗文把國民黨從《水滸傳》的「梁山泊」各路頭領自有山頭，因為極端和躁進偏差，已經改寫成《隋唐演義》的「瓦崗寨」了，鄭麗文連「晁蓋」都不是，越來越像是「翟讓」，許多人都知道在跟下去，只有死路一條。

最後，誰會是2026年11月28日開票夜之後，能夠帶給國民黨希望的人？黃創夏表示，盧秀燕去年該承擔而不承擔，結果產生個鄭麗文把國民黨帶向更險惡的深淵，她「比侯友宜更侯友宜的只求自保」人設，已經揮之不去。而朱立倫雖然因為鄭麗文的表現而開始被國民黨人「懷念」，但第三度班師回朝恐怕機率也不高，「嗅覺敏感的韓國瑜此時此刻換新衣，正是因為他看到了他的新年新希望」。

