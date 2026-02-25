為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「鄭習會」3/12登場？國民黨：子虛烏有

    2026/02/25 15:40 記者林欣漢／台北報導
    國民黨文傳會主委、立委吳宗憲。（記者林欣漢攝）

    國民黨文傳會主委、立委吳宗憲。（記者林欣漢攝）

    網媒報導「鄭習會」大致底定將於3月12日登場。國民黨文傳會主委、立委吳宗憲今日受訪表示，黨主席鄭麗文及文傳會已經說過多次，只要是訪美或訪中，相關行程絕對透明，一定會提早向外界報告，網路上這段時間出現非常多不實謠言及訊息，這個時代製造謠言的成本太低了，隨便一個人在網路上就能生成一篇文章或影片。他強調，這些都是子虛烏有，將來的行程一定會向外界報告，透明的面對國人。

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽今日指出，比起訪中，訪美應該才是國民黨的第一優先。對此，吳宗憲表示，任何一個黨員同志的建議都會列入參考，至於優先訪美或訪中，由主席來判斷，不管是什麼行程，一定是透明的向外界報告，國民黨不會黑箱，開大門走大路。3月12日還有其他行程，不可能一個人同時出現在兩個不同地點。

    另也有媒體報導稱，有國民黨立委在立法實務研討會當面詢問鄭麗文，「鄭習會」期程及是否會影響縣市長選舉，鄭麗文則回應「我覺得對選舉是大加分」。對此，吳宗憲說，這篇報導完全沒有根據，若能寫出是哪一位藍委，至少我們還能去問對方向記者透露的資訊來源，現在的假訊息太多了，隨便就一個有力人士、消息人士、藍委等，後面掛上一連串他自己杜撰的事實，這實在無法加以評論，毫無採信的價值。

    吳宗憲表示，除非能說明清楚到底是哪一位藍委說的，我們當然會去請教藍委這樣論述的依據為何，但是到現在最核心、源頭的訊息，3月12日「鄭習會」這個是不存在的，那後面衍生出來的藍委這些憂心的說詞，自然無所依據，就沒有任何意義。

