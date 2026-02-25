民進黨3/9起里長參選登記 台南多名青年入陣參選

民進黨南市黨部與多名有意參選里長的青年召開「民主尖兵．青年入陣」記者會，鼓勵黨籍青年投入公共事務。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市黨部將於3月9日至13日，辦理黨籍里長登記作業，目前有多名青年有意投入參選。民進黨部主委、立委郭國文及市議員蔡麗青今天與多名有意參選的青年召開「民主尖兵．青年入陣」記者會，鼓勵黨籍青年投入里長選舉，黨部也會成立輔選團全力來輔選。

今天出席記者會，有意參選里長的青年，包括安南區國安里陳蓓楨、大安里廖玉菁、安西里鄭乃誠、鹽田里謝博勳，以及新化區太平里吳宗欣、南區府南里林庭瑄。其中，多人為蔡麗青的助理，這次均有意投入里長選舉。

郭國文表示，所有的政治都是地方政治，民進黨需要尖兵型特質人才扎根地方，熟悉地方脈絡，一起來守護民主。目前有意參選里長的青年，仍待3月9日開始辦理登記後才會知道人數。黨部除了鼓勵青年投入公共事務，有志參選者可將政策轉化為人民有感的語言，擴大地方執政基礎。

蔡麗青表示，她本身也是助理出身，大家有意願投入，都是對公共事具有熱情的，參選里長這是一個很具有挑戰性的工作。大家有自己的夢想和理想，她也鼓勵他們參選，雖然她的服務處會因此嚴重缺乏人手，但她絕對支持。

有意參選鹽田里長的謝博勳表示，他是鹽田里出生長大，對家鄉有一份熱情，鹽田里目前面臨流浪狗等社區問題，他希望藉由參選里長，來改善這些的問題。

民進黨南市黨部統計，目前台南市共有649里，本屆具有民進黨籍身份的里長共188人，而以民進黨政黨推薦參選里長者有83人，當選48人。

