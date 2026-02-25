黃國昌不排除加入李四川團隊 學者剖析「加蔥本色」

台灣民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過近日受訪稱「不排除加入李四川團隊」，使外界懷疑已經在盤算退選。對此，學者李忠憲以「加蔥型政治」一文解析黃國昌迄今政治上表現和決策心態，貼文曝光掀起不少網友討論。

李忠憲發文指出：

有一個政黨的主席還沒有戰之前，也沒有民調比較等等的合作競爭方式，就想要加入另外一個政黨市長候選人的競選團隊。

他並不是加入另外一個政黨，尤其如果是帶領全黨加入，恐怕又是另一回事。然後他的目的可能希望成為副市長，真是「加蔥本色」。贏了就說都是我的功勞，輸了也沒什麼關係，可以躲得一乾二淨。

有的人就是自以為聰明很會算，算到大家都不知道他是怎麼算的。台灣太陽花運動崛起的這個人，基本的原則、選擇、勇氣、智慧跟格調，真的很令人瞠目結舌！

太陽花的精神是種「純真政治」，原則比位置重要，風險由自己承擔，不向權力妥協。黨主席通常象徵的是承擔風險、對外決戰、對內穩定軍心。「加蔥型政治」真正的問題，不在於咆哮或算計，而在於責任的迴避。

在亞里斯多德的倫理學裡，政治不是技術，而是一種實踐智慧，實踐智慧不只是算計勝率，而是在風險中做出承擔的選擇。如果一個人總是在所有可能結果中替自己預留退路，那他展現的就不是智慧，而是精明。

精明與智慧的差別在於，精明只計算利益，智慧承擔後果。如果人人都在戰前先預備好功勞的歸屬與責任的抽離，那政治將只剩下策略，而不再有信念。真正的勇氣不是保證自己不會輸，而是在可能輸的情況下仍然站上去。

人之為人，在於願意為自己的價值冒險。若一個政治人物不再願意為自己的旗幟承擔風險，就失去政黨的意義。

李忠憲直指，「加蔥型政治」的問題就在這裡。它不是錯在算計，而是錯在把政治降格為只剩算計。當政治只剩算計，格調就會消失；當格調消失，領導者便不再是承擔風險的人，而只是風向的乘客。而風向，從來不屬於任何人，它只測試，誰能夠站得住。

