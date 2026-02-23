2026新北市長激戰 黃國昌稱李四川弟弟只是暖身、真正大菜在後面

2026新北市長選舉激戰，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今上節目談到，台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，綠營爆出其親弟是「環保蟑螂」，黃國昌表示，這只是暖身起手式，真正大菜在後面。（資料照）

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天上《誰來早餐》網路節目專訪談2026新北市長藍白合議題，對於台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，被爆出親弟李賜福是「環保蟑螂」勒索垃圾清運業者一事，黃國昌回應，這只是暖身起手式，真正大菜在後面，2026年這1局，他覺得「會出現較強烈的東西，應該要等到8、9月」，等到沒有迴旋空間的時候才會出手，現在都還太早。

節目主持人提問，怎麼看民進黨新北市長參選人蘇巧慧（綠營）已開始發起攻擊，打李四川弟弟是環保流氓？黃國昌表示，他完全不意外，對民進黨選戰操作方式，大家從過去選舉都看的出來，從2022年那次選舉，大家清楚看得出來民進黨是用什麼方式在打選戰。

請繼續往下閱讀...

近日新聞充斥黃國昌走到哪就被嗆到哪，黃國昌表示，那就是民進黨一條龍的操作，一點都不意外，本來就是這樣，「我心裡很有數」，他說，團隊的人聚集一大堆，說好話做好事，就有1、2個人騎摩托車衝過來，他還看到派1個年輕人全身包黑黑的騎腳踏車，經過罵1句髒話就走，他不認為民進黨這樣選舉方式會有用，不然去年大罷免就不會32比0，產生的社會氛圍跟大罷免時的社會對立衝突是一模一樣的，對台灣造成傷害很深層，所以大罷免結束時，他奉勸賴清德總統要想辦法消弭對台灣社會造成的撕裂跟傷痕。

「他們可能想要看看能否激怒我」，黃國昌指出，民進黨立委經常在議場對民眾黨汙辱挑釁跟攻擊，那在外面採取手法一模一樣。絕大多數刻意來挑釁嗆聲的人不是要來跟你溝通的，他提到，昨天在三重也有一些人來鬧，支持者可能受不了，他們也有回敬，「我花較多時間是在發送財金跟民眾互動」，民眾排隊排這麼久，「我應該花時間、精神留放在他們身上，而不是鬧事的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法