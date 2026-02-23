為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2026新北市長激戰 黃國昌稱李四川弟弟只是暖身、真正大菜在後面

    2026/02/23 14:20 記者黃政嘉／新北報導
    2026新北市長選舉激戰，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今上節目談到，台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，綠營爆出其親弟是「環保蟑螂」，黃國昌表示，這只是暖身起手式，真正大菜在後面。（資料照）

    2026新北市長選舉激戰，民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今上節目談到，台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，綠營爆出其親弟是「環保蟑螂」，黃國昌表示，這只是暖身起手式，真正大菜在後面。（資料照）

    民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天上《誰來早餐》網路節目專訪談2026新北市長藍白合議題，對於台北市副市長李四川宣布參選新北市長後，被爆出親弟李賜福是「環保蟑螂」勒索垃圾清運業者一事，黃國昌回應，這只是暖身起手式，真正大菜在後面，2026年這1局，他覺得「會出現較強烈的東西，應該要等到8、9月」，等到沒有迴旋空間的時候才會出手，現在都還太早。

    節目主持人提問，怎麼看民進黨新北市長參選人蘇巧慧（綠營）已開始發起攻擊，打李四川弟弟是環保流氓？黃國昌表示，他完全不意外，對民進黨選戰操作方式，大家從過去選舉都看的出來，從2022年那次選舉，大家清楚看得出來民進黨是用什麼方式在打選戰。

    近日新聞充斥黃國昌走到哪就被嗆到哪，黃國昌表示，那就是民進黨一條龍的操作，一點都不意外，本來就是這樣，「我心裡很有數」，他說，團隊的人聚集一大堆，說好話做好事，就有1、2個人騎摩托車衝過來，他還看到派1個年輕人全身包黑黑的騎腳踏車，經過罵1句髒話就走，他不認為民進黨這樣選舉方式會有用，不然去年大罷免就不會32比0，產生的社會氛圍跟大罷免時的社會對立衝突是一模一樣的，對台灣造成傷害很深層，所以大罷免結束時，他奉勸賴清德總統要想辦法消弭對台灣社會造成的撕裂跟傷痕。

    「他們可能想要看看能否激怒我」，黃國昌指出，民進黨立委經常在議場對民眾黨汙辱挑釁跟攻擊，那在外面採取手法一模一樣。絕大多數刻意來挑釁嗆聲的人不是要來跟你溝通的，他提到，昨天在三重也有一些人來鬧，支持者可能受不了，他們也有回敬，「我花較多時間是在發送財金跟民眾互動」，民眾排隊排這麼久，「我應該花時間、精神留放在他們身上，而不是鬧事的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播