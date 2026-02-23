五院茶敘幽默過招！ 韓國瑜怕「化骨綿掌」 賴清德：我專長是「止咳化痰」

韓國瑜在會中談及，希望「不要「化骨綿掌」就好，賴總統幽默回應說，他的專長是「止咳化痰」，保護人民健康。（總統府提供）

總統賴清德今邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，是我國歷史上首次新春茶敘。據轉述，閉門會談約一個半小時，五院院長逐一發言、交換意見，氣氛和樂、笑聲不斷；面對韓國瑜在會中談及，希望「逢凶化吉」、不要「化骨綿掌」就好，賴總統幽默回應說，他會「九陽真經」、專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

據轉述，賴總統開場致詞時強調，希望「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，國家大吉大利、社會吉利圓滿。行政院長卓榮泰則談及，過年期間走春向國人說明台灣經濟表現良好，但也憂心總預算案尚未通過，無法確保重大政策推行，他也特別提及，今年度中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓院長協助推動。

緊接著，韓國瑜以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴總統則重申，只要符合憲政程序，他將欣然前往；賴更幽默地回應韓說，他沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

