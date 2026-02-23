為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    五院茶敘幽默過招！ 韓國瑜怕「化骨綿掌」 賴清德：我專長是「止咳化痰」

    2026/02/23 14:18 記者陳昀／台北報導
    韓國瑜在會中談及，希望「不要「化骨綿掌」就好，賴總統幽默回應說，他的專長是「止咳化痰」，保護人民健康。（總統府提供）

    韓國瑜在會中談及，希望「不要「化骨綿掌」就好，賴總統幽默回應說，他的專長是「止咳化痰」，保護人民健康。（總統府提供）

    總統賴清德今邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，是我國歷史上首次新春茶敘。據轉述，閉門會談約一個半小時，五院院長逐一發言、交換意見，氣氛和樂、笑聲不斷；面對韓國瑜在會中談及，希望「逢凶化吉」、不要「化骨綿掌」就好，賴總統幽默回應說，他會「九陽真經」、專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

    據轉述，賴總統開場致詞時強調，希望「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，國家大吉大利、社會吉利圓滿。行政院長卓榮泰則談及，過年期間走春向國人說明台灣經濟表現良好，但也憂心總預算案尚未通過，無法確保重大政策推行，他也特別提及，今年度中央政府總預算、財政收支劃分法、國防特別預算、關稅協議等，都需要韓院長協助推動。

    緊接著，韓國瑜以「化」字談及大事化小、小事化無、逢凶化吉、不要化骨綿掌就好，並當面邀請總統到立法院進行國情報告。賴總統則重申，只要符合憲政程序，他將欣然前往；賴更幽默地回應韓說，他沒有練過化骨綿掌，但是會「九陽真經」，專長是「止咳化痰」，保護人民健康。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播