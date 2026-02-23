韓國瑜提國會遷建圓山飯店 王定宇建議中正紀念堂與成功嶺

立法院長韓國瑜提兩套國會遷建構想方案，綠委王定宇則認為，中正紀念堂與台中成功嶺都是可考慮地點。（資料照）

立法院遷建、改建議題已討論30餘年，立法院長韓國瑜上任後多次在非公開場合提出立法院空間不足，提及兩套遷建構想方案，包含遷至台北圓山飯店，或另於空軍總司令部舊址興建新院區。民進黨立委王定宇則認為，中正紀念堂與台中烏日成功嶺都是可考慮地點。

據指出，韓國瑜認為現行立法院院區空間狹小，部分設施涉及違建，長期並非理想辦公與議政環境，因此拋出兩大方案。一是徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的立法院院區，作為主要開會與辦公空間，現有院區則轉型為圖書館或議政博物館，形成雙院區模式；第二方案則是在空總舊址興建全新立法院大樓。

王定宇今（23）日在臉書指出，與其把飯店當國會，或是把國會當飯店，其實還有更好的選擇，不離開台北的首選是中正紀念堂改成「民主殿堂」，與總統府相望，如同美國白宮和國會山莊，而且國會要方便人民請願陳抗，自由廣場內外寬廣，容留人數眾多，捷運可達、不會影響交通。

此外，王定宇提議，若是要將立院遷出台北，可選擇台中烏日成功嶺，成功嶺距離高鐵站不遠，全台皆可在1小時內抵達，且園區寬廣可容納民眾陳情。

