物價上漲、公務員人才流失 侯友宜籲中央加薪鼓勵

新北市政府今天舉行新春團拜活動，新北市長侯友宜（中）率領行政首長向市府員工祝賀、互道恭喜。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天舉行新春團拜活動，新北市長侯友宜率各局處首長向市府員工祝賀、互道恭喜。侯友宜表示，近年物價上漲，公務員加薪幅度不高，公務體系的優秀人才不斷流失，呼籲中央政府加薪鼓勵，「紅包多發一點」，引起台下熱烈掌聲。

今年是侯友宜任期內最後一次出席新春團拜活動，他細數過去7年來的政績及未來展望。侯表示，面對執政的最後一年，要檢視這幾年大家努力的成果，還有哪些可以做得更好，今年還有很多基礎建設加碼，社會福利也要加倍，讓公共建設大開發。

侯友宜指出，捷運三鶯線今年要完工、淡江大橋通車，聯合開發案和板橋醫療園區順利招商；三重第二行政中心今年底搬遷完畢，平衡溪南、溪北地區發展，建構新北三大軸心；最重要的是帶動產業發展，包括塭仔圳地區開發案及其他產業招商，必須全力以赴，大家並肩作戰、努力衝刺，今年就算沒有辦法全力完成，有些建設需要長期努力，例如捷運萬大中和線預計明年完成，新北市軌道建設7線齊發，盼中央陸續核定、全力推動，把新北市變成大台北中心點，躍升國際大都市。

話鋒一轉，侯友宜提及，公務員沒辦法賺大錢，期待中央政府多加薪水，因為物價又要上揚，公務員薪水不高，很多人跑到民間企業去，不到公部門服務，這是不對的，因為公務員都是最優秀的人才，加薪鼓勵是一個好方法，請財政單位回去算一算，只要地方政府能夠幫忙的，「獎金多給一點、紅包多發一點」，這才是最實惠的。

侯友宜受訪表示，近年進入公務體系的人員，顯然沒有以往熱絡，期待更多優秀公務人員能夠進到公務體系，民間很多行業蓬勃發展，薪水不斷調整，公務人員的加薪永遠只有一點點，往往跟民間的競爭力有落差，期待優秀公務人員為國家做事，公務體系多調整薪水，照顧公務員家庭，也希望中央在人事福利給予財源支持，給地方多多加碼，照顧在第一線努力做事的公務體系夥伴。

新北市政府新春團拜活動邀請學童表演扯鈴、民族舞蹈，增添年節熱鬧氣氛。（記者賴筱桐攝）

新北市政府新春團拜活動，市府局處首長和員工互道恭喜。（記者賴筱桐攝）

