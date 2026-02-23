新春團拜與陳見賢同台沒互動 徐欣瑩直球「希望跟大家一起打拚縣政」

國民黨立委徐欣瑩（前左）今天參加新竹縣府內新春團拜，跟同黨新竹縣副縣長陳見賢（前右）同台沒有互動。（記者黃美珠攝）

今天開春上班首日，新竹縣政府舉辦新春團拜，國民黨立委徐欣瑩在眾人意外眼光中，跟同樣爭取黨內提名參選縣長的副縣長陳見賢同台亮相，並於上台致詞時，直球跟縣府同仁說「很希望未來有機會可以跟大家一起打拚縣政」，使得藍軍在新竹縣的內部角力，在度過農曆春節悶燒期後，頗有「火舌」又將竄出之勢。

作為「主人」之一的陳見賢反而沒有上台致詞，有些縣府同仁竊竊私語：「主持人怎麼沒有給副縣長說話的機會？」也有人說「徐立委好直球喔」。對此陳見賢受訪說，是他婉謝了致詞，因為心中只想跟同仁們說「新年快樂」4字。

縣長楊文科則說，當前國際局勢動盪，不僅中東戰爭一觸即發，舊秩序已崩解，核武使用沒有規則可言。他推崇「做事做人都要依照規矩來做」、「這是讓我們敬佩的」。還說，馬是非常護主、專一的，縣府團隊在這個馬年要好好努力，讓敏感者覺得他似乎意在言外。

楊文科還勉勵同仁，縣政工作就是替民眾「做牛做馬」，非常辛苦又必須持續不斷，畢竟新竹縣1名公務人員要服務500名鄉親，遠比其他縣市1人服務250人的負擔重。所以他在符合銓敘部規定下，調整工作職務，給所有同仁有更多的升遷和發揮。

徐欣瑩說，新竹縣是全世界最有潛力的科技城市，AI教父黃仁勳曾對全世界媒體說，要搞AI要先問過台灣；那台灣的AI，她認為就是要先看新竹，所以她很希望未來有機會可以跟大家一起打拚縣政，讓新竹縣能夠有雙AI，也就是科技的AI和有愛的AI。

國民黨立委徐欣瑩（立者左）當著副縣長陳見賢（坐者右2）的面，跟所有縣府同仁說「很希望未來有機會跟大家一起打拚縣政」。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩（右2）今天參加新竹縣府內新春團拜，跟同黨新竹縣副縣長陳見賢（左4）同台一起跟縣府同仁新春團拜，互相道賀。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩（左2）今天參加新竹縣府內新春團拜，跟同黨新竹縣副縣長陳見賢（右2）一起出席縣府新春團拜活動。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科強調，推崇「做事做人都要依照規矩來做」、「這是讓我們敬佩的」，讓敏感者覺得他似乎意在言外。（記者黃美珠攝）

