    首頁 > 政治

    川普祭全球關稅！日韓表態照表操課 周軒批台在野黨：看川普沒有

    2026/02/21 23:04 即時新聞／綜合報導
    美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效後，總統川普隨即改祭「10%全球關稅」，引發國際震盪。（路透）

    美國最高法院裁定「對等關稅」違憲失效後，總統川普隨即改祭「10%全球關稅」，引發國際震盪。面對華府關稅大刀，東亞經貿對手日本與韓國均展現務實因應態度，同步表態將「照表操課」，堅定維持對美投資與相關立法進度。對此，政治工作者周軒痛批，日韓都看清了關稅是美國經貿外交的基石，唯獨台灣在野黨「看川普沒有」，太厲害了。

    周軒在臉書發文分析指出，貿易戰的關鍵在於競爭對手的應對策略。他觀察發現，日本與南韓在面臨美國關稅政策劇變時，不僅未因大法官裁決而動搖，反而更積極推進既定的對美投資與立法程序。

    周軒援引日本高層官員透過《日本經濟新聞》的聲明，強調美國法院判決不會影響首輪對美投資案，「因其對日本經濟安全至關重要，日方甚至已著手規劃後續專案」。而在韓國方面，韓國政策室長金容範與國家安全顧問魏成樂（另翻國家安保室長魏聖洛）今日拍板決定，持續推進國會審議中的「對美投資特別法案」。

    周軒指出，相較於日韓的務實，台灣在野黨的反應則顯得大相徑庭。民眾黨主席黃國昌今日於臉書盛讚美國大法官裁決，並在受訪時主張應藉機重談「台美貿易協定」；媒體人趙少康則在貼文中酸諷，政府對美投資3500億美元簡直是「喪權辱國的賣身契」，甚至揚言「誰敢通過我就到法院告誰」。

    周軒在文中感嘆，日韓的做法已經表明了關稅是美國的經貿外交基本政策，然而台灣在野黨卻表現出「看川普沒有」的態度，恐讓台灣在國際貿易競爭中落入下風。他以游泳或跑步比賽為喻，「你不一定要強到破世界紀錄，只要你的對手不要超過你就好了」。

