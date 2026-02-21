台美關稅後續 鄭麗君透露要密切關注這些事

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用1974年「貿易法」第122條款，對所有進口貨加徵10%關稅。圖為台美於美東時間2月12日簽署對等貿易協定後合影。（圖擷自美國貿易代表署官方X）

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，行政院副院長鄭麗君今（21）日深夜在臉書發文強調，「我們不怕挑戰，面對關稅新情勢，我們有信心持續確保國家及產業最大利益」！她並強調，我國及各國後續都仍需密切關注美國政府的關稅政策動態，除122條款及301條款，或依據「1962年貿易擴張法」232條款增加調查項目，乃至「1930年關稅法」338條款等法律途徑，都應該密切關注。

鄭麗君說，過去這24小時，全球經貿秩序又迎來了新的變化。昨天裁決公布的第一時間，她和經貿談判辦公室及相關部會進行了密集情勢盤整，包括美方司法部門的裁決，尤其是美國行政部門隨即改採「1974年貿易法」122條款徵收10%暫時性關稅的行政命令，以及美方後續可能援引其他法律條款。

鄭麗君指出，今天稍早，她已經向行政院長卓榮泰報告最新情勢，卓揆特別指示，面對美國相關政策等外部環境變動期間，政府必須持續作為產業最堅實的靠山，不讓企業在國際變局中受到衝擊，更要確保台灣持續領先的國際競爭力。

鄭麗君強調，依據川普政府最新公布的行政命令，美國政府將依據「1974年貿易法」122條款規定，對進口至美國之貨品在MFN的稅率之上加徵10%的暫行性關稅，以取代現行的對等關稅，為期150天。在此同時，美國貿易代表葛里爾也發布聲明指出，美國將依據「1974年貿易法」301條款啟動對各國的貿易調查，未來可能將依據調查結果決定是否對其加徵關稅。

鄭麗君表示，也就是說，我國及各國後續都仍需密切關注美國政府的關稅政策動態，除了122條款及301條款，或依據「1962年貿易擴張法」232條款增加調查項目，乃至「1930年關稅法」338條款等法律途徑，都應該密切關注。

鄭麗君強調，歷經過去10個月，我方經由談判已取得多項優惠待遇；面對美國最高法院的判決結果，我國政府的態度非常清楚，那就是無論美國關稅政策如何變動，為產業確保最佳待遇，維繫國家競爭優勢，仍是我們唯一的目標。因此，對於已簽署的「對等貿易協定」之後續，我方團隊會審慎評估，與美國政府保持密切聯繫溝通，一切以確保國家及產業最大利益為目標，並適時向國人說明。

