    黃國昌擬開晚間政論節目突破封鎖 柯文哲：叫我去我就參加

    2026/02/19 13:01 記者董冠怡／台北報導
    台灣民眾黨主席黃國昌（左1）、創黨主席柯文哲（右2）等人，前往萬華龍山寺走春參拜祈福，並向排隊民眾發送紅包，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌（左1）、創黨主席柯文哲（右2）等人，前往萬華龍山寺走春參拜祈福，並向排隊民眾發送紅包，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    民眾黨主席黃國昌日前預告，晚上要加開屬於自己的政論節目，對此，他今天拜廟受訪表示，針對台灣重要公共政策議題，會提供民眾黨非常明確且仔細的看法，也會邀請不同陣營參與。前主席柯文哲被問到會不會參加，則回應「人家叫我去參加，我就會去參加了」。

    黃國昌指出，去日本參訪看到許多新興政黨，為了突破主流媒體的封鎖，在網路節目有新創意，回來後中央黨部同仁有在規劃，除了本來中午的「民眾之聲」，希望晚上也能新增帶狀節目，針對台灣重要公共政策議題，提供民眾黨非常明確且仔細的立場和分析，也會邀請不同陣營，乃至於公共政策領域上的意見領袖，大家一起來參與。

    黃國昌說，這項規劃已在緊鑼密鼓進行中，期盼能夠盡快跟大家見面；一旁的柯文哲說，受邀就會去參加。

    台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲等人，前往萬華龍山寺走春參拜祈福，並向排隊民眾發送紅包，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲等人，前往萬華龍山寺走春參拜祈福，並向排隊民眾發送紅包，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

