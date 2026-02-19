允諾善用人民血汗錢 賴總統：國防特別預算1.25兆 台灣絕對可負擔

總統賴清德到台中元保宮參拜，並與廟方人員等合影留念。（記者歐素美攝）

賴清德總統今天上午11點多，前往台中北區保宮參拜及送福袋，他表示，台灣國防特別預算1.25兆，國家絕對負擔得起，台海和平穩定，不可能台灣完全不出力，呼籲大家要對國家有信心，不要因為中國的威脅，後腳就軟了，大家要有勇氣，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

賴總統表示，他和蔡英文總統前後擔任總統10年期間，讓國家更安全，國防預算不斷調整增加，向國際社會宣誓，台灣絕對有能力守護國家安全，維持台海和平的決心。

賴清德表示，美國發表國家安全戰略報告，重點在美國要確保本土安全，處理國家周邊種種問題，避免未來共產主義，威權社會對美國的威脅，力量移到印太地區，主要目的在阻擋中國勢力向外擴張，對台灣安全非常有幫助。

賴總統說，七大工業國領袖每次會議不約而同的共同結論，就是台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，不准任何國家以武力或威脅改變台海現狀，這是國際發展的局勢，包括日本首相高市早苗在國會質詢時也講得很清楚，台海和平不只是台灣面對，更是全世界民主國家手牽手要確保台灣安全。

總統表示，美國報告中提到集體防禦、責任分攤，印太國家團結合作，所以美國國防預算今年1兆美金，日本國防預算1.8兆台幣，南韓今年國防預算1.4兆台幣，台灣國防特別預算1.25兆，分8年、1年1千多億，國家絕對負擔得起，不可能台灣安全，台海和平穩定，台灣完全不出力，他呼籲大家對國家要有信心，不要因為中國的威脅，我們的後腳就軟了，大家要有勇氣，國防預算是人民血汗錢，他會好好運用。

總統賴清德到台中元保宮發放福袋。（記者歐素美攝）

