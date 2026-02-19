為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陪賴總統發福袋 何欣純盼立院儘速通過關稅協議、國防特別條例

    2026/02/19 12:49 記者歐素美／台中報導
    何欣純盼立法院不分朝野黨派，儘速通過台美關稅協議及國防特別條例。 （記者歐素美攝）

    何欣純盼立法院不分朝野黨派，儘速通過台美關稅協議及國防特別條例。 （記者歐素美攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，今天陪同總統賴清德到龍井永順宮參拜及發放福袋，賴總統推薦何欣純是立法院第一名的立委，何欣純則表示，對美關稅談判這段時間，總統跟談判團隊非常辛苦，接下來希望立法院能不分黨派及朝野，儘快通過台美關稅協議及國防特別條例，讓台灣產業回春，台灣可以永久平安。

    何欣純今天陪同總統賴清德到龍井永順宮參拜及發放福袋，賴總統推薦何欣純是民進黨台中市長參選人，指何欣純擔任立委，在立法院表現第一名，反映了很多台中的現況，讓他在對美談判時能貼近台中產業的意見。

    何欣純則表示，大家都很期待賴總統到永順宮，有人一早6點半就到場排隊，並感謝賴清德總統走到大肚山上的永順宮，為了台灣跟美國的關稅談判，總統跟談判團隊這段期間非常辛苦，接著在立法院，她希望不分黨派、朝野，大家可以趕快通過台美關稅協議，讓台灣產業及台中的產業可以景氣回春，愈來愈好，接著國防特別條例，也希望不分朝野快快通過，讓台灣永久平安。

    大年初三，何欣純也馬不停蹄，先後前往沙鹿玉皇宮、龍井永順宮、北區元保宮、北屯廣天宮、大甲鎮瀾宮及梧棲浩天宮走春參拜，並發放小紅包給民眾。

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，大年初三陪同總統賴清德到龍井永順宮參拜及發放福袋。（記者歐素美攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純，大年初三陪同總統賴清德到龍井永順宮參拜及發放福袋。（記者歐素美攝）

