    政治

    江啟臣大年初三海線走春 粉絲驚喜獻上「鉤針紅馬」祝好運

    2026/02/19 12:27 記者歐素美／台中報導
    粉絲贈送江啟臣親手鉤針編織的「紅色小馬」，祝江「馬上啟程、馬到成功」。（江啟臣提供）

    粉絲贈送江啟臣親手鉤針編織的「紅色小馬」，祝江「馬上啟程、馬到成功」。（江啟臣提供）

    今天是大年初三，立法院副院長江啟臣前往大肚萬興宮及梧棲浩天宮等參拜，一名熱情粉絲因江啟臣昨日走訪宮廟時，將身上的國旗別針贈送給其他民眾，今天特別準備了親手鉤針編織的「紅色小馬」贈送給江啟臣，祝福江副院長能「馬上啟程、馬到成功」。

    江啟臣上午在立委顏寬恒、市議員林昊佑、吳瓊華及林孟令陪同，前往大肚萬興宮參拜，並向民眾拜年，一名熱情粉絲因昨日看見江啟臣在走訪宮廟時，將身上的國旗別針大方贈送給其他民眾，今天特別準備了親手鉤針編織的「紅色小馬」贈送江啟臣，祝福江副院長「馬上啟程、馬到成功」，江啟臣隨即將這份溫暖的心意佩戴在胸前，並對粉絲的巧思與祝福表示感謝。

    江啟臣隨後轉往梧棲浩天宮，前立委蔡壁如、市議員陳廷秀熱情相迎，浩天宮主委王經綻並特別代表廟方，致贈一枚精緻的「金馬別針」給江啟臣，王經綻並以諧音，預祝江副院長「金馬（台語「現在」）啟程」，祝福其在國會與政壇都如金馬奔騰。

    江啟臣下午將續前往龍井三陽玉府天宮、清水紫雲巖及大甲鎮瀾宮等參拜，一整天將發送約5000份小紅包，希望將新春的祝福，親手遞送到每位市民手中。

    江啟臣到海線宮廟走春，發送小紅包。（江啟臣提供）

    江啟臣到海線宮廟走春，發送小紅包。（江啟臣提供）

    浩天宮主委王經綻（右一）代表廟方致贈「金馬別針」給江啟臣。（江啟臣提供）

    浩天宮主委王經綻（右一）代表廟方致贈「金馬別針」給江啟臣。（江啟臣提供）

