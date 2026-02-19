為什麼北捷地圖不朝北？德國在台協會超困惑 網揭背後貼心設計

德國在台協會18日於臉書表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，讓他們疑惑為什麼台北捷運的地圖卻會朝向各種不同方向。（圖擷取自German Institute Taipei 德國在台協會臉書）

德國在台協會昨（18）日於臉書表示，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，讓他們疑惑為什麼台北捷運的地圖卻會朝向各種不同方向。對此，有網友很有共鳴，認為北捷的地圖設計讓他們每次要找路時都很困惑，但也有網友釋疑，台北捷運是以「看地圖那一面所朝的方向」為正上方，可以讓正在看地圖的人輕易知道出口方位。

德國在台協會昨日於臉書發文指出，德國人喜歡明確的規則，而且通常也會遵守，這不只適用於法律，在其他領域也是如此。

德國在台協會舉例指出，在德國，基本上所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還能有別的畫法，尤其是其他歐洲國家也都遵循這個規則，然而，台北捷運的地圖卻朝向各種不同的方向，有時北在上，有時南或西或東在上，「讓可憐的德國佬感到很困惑」，讓他們很好奇，為什麼要用這麼不一致的方式來呈現？

對此，有網友很有共鳴地說，「台灣的地圖與路標本來就是給已經知道怎麼走的人看的」、「不朝北很難與地圖書及google地圖對照」；但也有網友不滿地表示，「N在哪裡有畫給你了，看不懂就是德國人的問題了吧？」並說「明確的規則？那火車幾點到也是規則欸？」，諷刺德國鐵路並不準時。

不少網友在留言區釋疑指出，台北捷運是以「看地圖那一面所朝的方向」為正上方，可以讓正在看這張地圖的人，輕易知道每個出口在自己前後左右哪個方位，日本其實也有許多非北方在上的地圖。

