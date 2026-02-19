為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中發福袋 賴清德談台灣今年經濟成長率、推動國防產業

    2026/02/19 12:41 記者歐素美／台中報導
    總統賴清德表示，台灣經濟表現良好，呼籲大家對國家及對台灣要有信心。（記者歐素美攝）

    總統賴清德表示，台灣經濟表現良好，呼籲大家對國家及對台灣要有信心。（記者歐素美攝）

    賴清德今天上午10點多到台中龍井區新庄永順宮參拜及發放福袋，致詞時感謝大家認真打拚推動國家進步、經濟繁榮發展，他表示，台灣去年整體經濟成長率達8.68%，遠超日、韓、美及中國，行政院主計總處估計今年經濟成長率約7.71%，國際財經單位則估計可能超過8%，台灣表現良好，呼籲大家要對國家有信心，對台灣要有信心，未來他將加強國防、打造台灣之盾，強化人工智慧整體運用及推動國防產業，尤其要拜託台中，因為台中是機械工業的大本營，「我們有實力」。

    賴總統說，他今天代表國家與政府發送一元紅包給大家，主要感謝大家在各行各業認真打拼，推動國家進步及經濟繁榮發展，去年各台灣經濟成長表現非常亮眼，整體經濟成長率達到8.68%，較日本、韓國的1%多、美國2%多及中國4%還要多，股市更突破33000點。

    賴總統說，未來會更好，因全民智慧化時代來臨，高科技產業會繼續發展，台灣對美國關稅談出好成績，「過去日韓因與美國簽定自由貿易協定，產品外銷美國稅金較低，我們中小企業的產品銷美國關稅較高，現在則拉平，大家都是15%」，無形中與日韓競爭佔據有利地位，未來高科技會更進步，傳統產業也蓄勢待發，兩個引擎在推動台經濟進步，行政院主計總處估計今年經濟成長率約7.71%，國際財經單位則估計可能超過8%，大家要對國家有信心，對台灣要有信心。

    賴清德說，經濟好，政府未來將強化國防，打造台灣之盾，像以色列的「鐵穹」或美國的防禦系統，如果對方有無人機或飛彈過來，「我們要有防禦能力」，在賺錢之餘也要有保障，就像家裡賺錢要裝保全系統；其次是強化人工智慧整體運用，並推動國防產業。

    賴總統說，政府稅收增加，就要用來照顧人民，因為人民才是國家的主人，所以政府推動育兒津貼、教育補助、長照3.0、增加弱勢補助、老農津貼及國民年金。

    現場共準備了1400份福袋，何欣純與賴總統一起發放，隨後並轉往台中元保宮繼續發放福袋。其中，越南新住民阮小姐帶著2個女兒，一早6點半就來排隊，搶頭香排第一，她表示，因為賴總統很好，很喜歡賴總統，所以一早就來排隊，只要有賴總統的行程，她知道就會來排隊，希望領到總統發的福袋。

    總統賴清德到台中永順宮發放福袋，優先發放給老弱及行動不便的長者。（記者歐素美攝）

    總統賴清德到台中永順宮發放福袋，優先發放給老弱及行動不便的長者。（記者歐素美攝）

