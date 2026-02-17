總統賴清德嘉義發福袋祈福 萬人空巷展現超高人氣

賴總統牽著城隍廟榮譽董事長也是國策顧問賴永川的手緩援走進會場。（記者蔡宗勳攝）

賴清德總統今天下午馬不停蹄前往嘉義城隍廟與朴子配天宮參香、發放福袋，兩地都出現萬人空巷熱鬧場面。賴總統強調，去年面臨中國威脅和美國對等關稅，但在大家打拚之下，台灣經濟成長率去年達逾8%，政府今年除繼續提升國防力量，也將擴大推動經濟建設和照顧人民。

賴清德下午兩點抵達城隍廟，受到市長黃敏惠、立委王美惠等人接待。值得一提的是，賴總統牽著城隍廟榮譽董事長也是國策顧問賴永川的手，配合賴永川的腳步緩緩走進會場。城隍廟周邊被人群擠得水洩不通，外溢到東市場，場面壯觀。朴子配天宮場景更是誇張，不僅廟前廣場與開元路人潮爆滿，排隊領福袋人龍更從廟前的光復路沿著中正路排到文明路，再從中正、文明路口折返，長達3公里。

賴總統指出，今天站在這心存感激，感謝百工百業，也感謝全國的人民。大家都很用心、很打拚。雖然我們面臨中國的威脅，也面臨美國的預定關稅。但是我們去年的打拚，交出一張不壞的成績單。比方我們總體經濟，經濟成長率，第四季我們成長12.68%，去年全年我們成長8.75%。大家可能會覺得說這數字有什麼意義，沒有比較不知道啦，日本1%多而已，韓國也是1%多，美國去年經濟成長2%多。我們隔壁，我不要說什麼人，大家應該知道，4%多而已啦。

賴總統表示，經濟越來越好，政府稅收會增加，將用在三大面向。首先提高我們國防力量，讓我們的國家更安全。其次擴大推動經濟建設，讓經濟更加進步，未來的經濟可以好上加好。最後就是要來照顧人民，從育嬰津貼、幼兒補助、高中職免學費，連續10年調高基本工資、軍公教經四度調薪合計14%等。

賴總統牽著城隍廟榮譽董事長也是國策顧問賴永川的手緩援走進會場。（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義市城隍廟參拜、發福袋的唯一合照。（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義市城隍廟參拜、發福袋（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義縣配天宮參拜、發福袋，廟前萬人空巷的壯觀畫面。（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義縣配天宮參拜、發福袋，排隊人潮折返分成兩列。（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義縣配天宮參拜、發福袋，親切摸小朋友的頭。（記者蔡宗勳攝）

賴總統嘉義縣配天宮參拜、發福袋。（記者蔡宗勳攝）

