    初一宮廟走春「王不見王」 侯友宜、黃國昌、蘇巧慧同場不同框

    2026/02/17 17:37 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜、民眾黨新北市長參選人黃國昌與民進黨新北市長參選人蘇巧慧，初一拜廟行程從上午到下午幾乎都重複，但時間都巧妙錯開。圖為侯友宜上午到板橋接雲寺參拜、發福袋。（記者羅國嘉攝）

    今（17）日是大年初一，各黨勤走宮廟參拜爭取支持。新北市長侯友宜、民眾黨新北市長參選人黃國昌與民進黨新北市長參選人蘇巧慧趁過年走春，今天分別在新北市新莊武聖廟、板橋接雲寺和慈惠宮等處拜年發福袋，三人拜廟行程從上午到下午幾乎都重複，但時間都巧妙錯開，形成「同場不同框、王不見王」的場面。

    侯友宜今天上午先到板橋慈惠宮、板橋接雲寺參拜並發放福袋後，繼續前往新莊慈祐宮與新莊地藏庵；黃國昌則是先前往新莊武聖廟後，接續前往新莊地藏庵、新莊慈祐宮，板橋慈惠宮、板橋接雲寺與板橋深丘福德宮，兩人行程「擦肩而過」，離最近的是在新莊地藏庵，黃國昌10時30分才離開地藏庵，侯友宜10時45分抵達。

    而蘇巧慧在上午跟著總統賴清德，前往萬里忠福宮、昭靈宮發福袋及林口竹林山觀音寺，並在下午與前總統蔡英文到五股賀聖宮、板橋慈惠宮、板橋接雲寺參拜、發福袋；黃國昌下午2時35分離開板橋接雲寺，蔡英文與蘇巧慧在2時55分抵達，行程同樣巧妙錯開。

    民眾黨新北市長參選人黃國昌下午到板橋接雲寺參拜、發福袋。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）在前總統蔡英文（前右）陪同下到板橋接雲寺參拜。（記者羅國嘉攝）

