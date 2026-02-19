鋼彈認成鹹蛋超人！潘孟安走春買玩具沒帶錢 慘遭「考題伺候」

潘孟安在玩具店現學現賣WOW手勢。（圖由總統府提供）

總統府秘書長潘孟安今年晉升「新手叔公」，為了在春節給孫姪輩驚喜，潘特別走訪一家青年創業玩具店大採購，不料處理國事俐落的府秘書長，踏入玩具世界竟然「大斷片」，不僅誤將帥氣的鋼彈模型認成「鹹蛋超人」，結帳時還發現沒帶錢包，慘遭隨行幕僚「考題伺候」，現場笑料百出。

踏入琳瑯滿目的玩具店，潘孟安原想展現叔公的威嚴與品味，沒想到面對當紅的模型與玩具，竟顯得有些手足無措，走到模型區時，他指著帥氣的鋼彈模型自信滿滿地說：「這大家都知道，是鹹蛋超人啊！」瞬間引發全場爆笑，潘也自嘲，自己實在離潮流有點太遙遠。

尷尬的插曲發生在結帳時刻，潘孟安挑選了一堆戰利品準備帥氣買單時，翻遍口袋才發現匆忙出門真的沒帶錢，面對老闆尷尬的微笑，潘孟安只好轉頭向隨行小編「伸手」，沒想到小編趁機發起獎金挑戰賽，宣稱「答對才有紅包買玩具」。

第一題「模型名稱」潘孟安仍堅稱是鹹蛋超人，慘遭淘汰；第二題「今年是什麼年」，他正確回答「馬年」，才順利獲得第一份購物基金，現場氣氛既混亂又充滿笑聲。

面對第三題大魔王考驗「國家生育補助金額」，潘孟安終於發揮「大管家」本色，秒答：「這問我就對了！除了中央一胎十萬元，還能疊加地方政府補助。」專業表現讓小編乖乖交出獎金。

雖然獎金只夠買下其中一盒玩具，但好不容易拿到戰利品的潘孟安顯然「鬥志被燃起」，轉頭追問小編：「還有什麼問題？快問，我要繼續答題買禮物！」展現出為了家人「拚了」的超萌韌性，這段「尋禮」也讓大家看到秘書長私下溫暖、幽默及疼愛晚輩的一面。

