    蔡英文退休生活曝 爬山拔菜卻「比噓」自爆：菜是別人煮的

    2026/02/19 12:00 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文新年期間到鄰居的菜園一起拔菜、採橘子，還自曝「菜是別人煮的」。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文新年期間到鄰居的菜園一起拔菜、採橘子，還自曝「菜是別人煮的」。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文的退休生活，不是在爬山、就是去爬山的路上，用身體力行感受台灣的美。新年期間，蔡也化身「點心大使」，帶著愛犬樂樂、鳳梨妹到山上給10隻狗朋友們送零食加菜，並到鄰居的菜園一起拔菜、採橘子，自曝「菜是別人煮的」後，還不忘手比噓叫大家保密，場面逗趣。

    從釋出的影片中，蔡英文展現不同以往輕鬆的一面，據悉，卸任公務後，蔡英文常常不是在爬山，就是在往爬山的路上，身體力行感受台灣土地的美，山上的朋友也都熱情又熱心，三不五時送來自家種植的蔬菜水果，還會分享特製的美食及飲品。

    今年春節，蔡英文也帶著樂樂和鳳梨妹走訪山中鄰居家拜年，出發前蔡先帶著樂樂向山間的石頭公虔誠拜拜，盼保佑狗狗們身體健康，隨即上山為10隻狗朋友送零食加菜，蔡對這群狗友的喜好瞭若指掌，依照每隻狗狗的口味親自分配不同零食，還幫牠們拍了美美的新年照。

    蔡總統卸任後，有更多時間能爬山，山上的狗朋友們也因此有了更多幸福的點心時光，鄰居透露，蔡英文現在已經是狗狗們最期待的貴客，只要看到她出現，狗狗們都會興奮地搖尾歡迎；甚至在蔡英文出國期間，主人還得特別跟狗狗交代：「小英最近不會出現喔！」

    除此之外，蔡英文也體驗了農家樂，走進鄰居家的菜園與果園，一同挽起袖子體驗拔菜、採橘子的樂趣，看著滿載而歸的成果，蔡英文也打趣地說：「自己加菜自己拔，但是菜是別人煮的。」自曝小秘密後趕緊比了「噓」的手勢，要大家保密，氣氛輕鬆愉快。

    前總統蔡英文新年期間到鄰居的菜園一起拔菜、採橘子，還自曝「菜是別人煮的」。（蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文新年期間到鄰居的菜園一起拔菜、採橘子，還自曝「菜是別人煮的」。（蔡英文辦公室提供）

