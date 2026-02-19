大年初三拍賀年短片 朱立倫慘遭年輕人「惡整」

國民黨主席朱立倫在大年初三（19日）與年輕團隊大玩社群梗，學習短影片節奏，拍攝馬年吉祥話祝福影片。（朱辦提供）

前國民黨主席朱立倫在大年初三（19日）與年輕團隊大玩社群梗，學習短影片節奏，拍攝馬年吉祥話祝福影片，眾人輪流說祝福吉祥話，然而輪到朱立倫說完現場卻鴉雀無聲，當他以為是NG畫面還要求重拍時，大家直呼「你被整了、企劃成功！」現場歡笑聲不斷。

朱辦指出，這次的企劃構想源自社群短影片的#justgivememymoney 梗風潮，在原先的社群短影片的拍攝中，眾人會輪流用大聲誇張的語氣喊出“just give me my money”，其他人則會在旁邊熱烈歡呼。不過，當輪到預定好的被惡整的人時，其他人就會保持沉默，製造出尷尬的搞笑畫面。

而這次影音企劃，萊爾校長製作人韋淳祐、前國民黨發言人楊智伃、康晉瑜、鄧凱勛，則將台詞改成「萬事都馬好」、「Horse（好事）成雙」、「龍馬喜利」、「年年有餘」，藉由影片祝福國人新年快樂，博得歡呼；然而當朱立倫說出「馬上幸福」時，現場一片寂靜，畫面尷尬又好笑，成為這次企劃被惡整的人。

大年初三推出影音計畫，除了希望藉著輕鬆影片帶給大家歡笑，也期許大家能把握新年假期與家人歡聚的時光，即便是好玩性質地惡整一下家人、朋友，也能成為最溫馨、永恆的記憶。

