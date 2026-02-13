為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文參加先嗇宮點燈 李四川、侯友宜雙雙未出席

    2026/02/13 19:08 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨主席鄭麗文（中）受先嗇宮董事長李乾龍（左二）邀請，參加花燈點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席鄭麗文（中）受先嗇宮董事長李乾龍（左二）邀請，參加花燈點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    國民黨主席鄭麗文13日出席新北市三重區先嗇宮花燈點燈活動，先嗇宮董事長李乾龍（國民黨副主席兼秘書長），原本也邀請台北市副市長李四川到場，進行新北市長參選人宣傳造勢，但李四川有事未出席，新北市長侯友宜也不克出席，改由副市長陳純敬代表參加。

    鄭麗文意有所指地表示，感謝先嗇宮今天「一馬當先」，前天新北市有傳出來好消息，不只是新北市的市民心都安了，全台灣人都很高興，眾望所歸，所以希望能討個好彩頭，有一個好的開始，馬年祝大家行大運、祝大家馬上發財、馬上開心、馬上圓滿，期待新的一年紅紅火火、心想事成，國民黨開紅盤、票源滾滾來、選舉大勝。

    先嗇宮每年春節均舉辦花燈活動，李乾龍歷年都會邀請國民黨主席參加，鄭麗文參加國民黨主席選舉，就是從先嗇宮參香祈福出發，今天順道前來還願，李乾龍說，今年先嗇宮燈會是追隨新北市政府，新北市燈會將會在二重疏洪道裡面舉辦，去年400萬人次參觀，今年可能會突破500萬人次，先嗇宮提早一週，先把場地炒熱。

    李乾龍說，先嗇宮今年的花燈很特別，有用環保回收的2萬個藥瓶子做成一對麒麟，還有用磁器包括有湯匙、有酒杯、有茶杯、有盤子組合而成的宮燈，細緻精彩，還有最應景的「馬上發財」主燈，祝大家馬上幸福、幸福加碼。

    新北市三重先嗇宮舉行丙午年花燈點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    新北市三重先嗇宮舉行丙午年花燈點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    熱門推播