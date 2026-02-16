總預算立院一毛未審 國軍過年留守不嘻嘻：加菜金規模、犒賞受影響

賴清德總統日前登3000公尺山巔，視導「小雪山雷達站」國軍。（總統府提供）

今（115）年度中央政府總預算案在立院卡關，至今未完成審查，國防部日前向立法院提出專報示警，強調高達780億元的國防「新興計畫」預算依法無法動支。針對外界關切農曆春節將至，基層部隊運作與官兵權益是否受到衝擊？國防部回應本報提問時證實，雖然基層主官不致「無錢可用」，但預算凍結確實將對「犒賞官兵、加菜金規模及春節物品採購」產生一定程度影響。

國防部在「115年度中央政府總預算案尚未審查對國安影響」專報中指出，若預算未過，受影響金額高達780億元。其中在「照顧官兵」項目，包括調增部隊定額業務費、調高生育補助及營舍修繕等約43億元的新興計畫也受到影響。

針對本報詢問，受影響的「調增各級部隊基本維持定額業務費」（連級月增1萬500元）用途為何，預算未過是否導致主官在春節期間無現金可用？國防部回應表示，「各級部隊基本維持定額業務費」屬於持續性經費，主要提供基層執行經常性公務、部隊犒賞、加菜金及設施維護等用途。

國防部指出，115年原訂調增編列基準，增列約3.9億元，但目前僅得按「原列基準」支用。雖不致讓基層主官無現金可用，惟對於「犒賞官兵、加菜金規模及部隊所需春節物品採購等，均會產生一定程度影響」。

至於專報項目中所列「生活營舍修繕」項目，是否會令留守官兵在春節低溫期間面臨熱水或暖氣設備故障卻無錢可修的窘境？國防部說明，國軍生活設施修繕的新興計畫主要包含「住用空間優化」、「逾年限老舊高耗能電氣設施」及「生活陣營具汰換」等，115年增列預算12億餘元，若獲通過可有效提升品質。至於官兵現行使用的保暖設備（如保溫配膳檯、熱水鍋爐、飲用熱水機及暖氣設備），如有損壞可運用「維持費」（非增列預算，短期內不受預算審議影響）立即委商修復，可滿足官兵保暖需求。

另外，政府原訂今年起調高至每胎10萬元的生育補助，因預算未審無法執行，1、2月份出生的官兵子女該如何請領？國防部表示，將配合行政院軍公教人員一致性作法，「暫依原基準核發」，俟總預算案通過後再行「補發差額」，以維護官兵個人權益。

