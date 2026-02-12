高嘉瑜稱「泛綠分裂受害者」 吳欣岱：選民不只看政黨

基進黨北市黨部主委吳欣岱。（資料照）

前民進黨立委高嘉瑜登記參選北市港湖區議員，喊出「港湖民進黨，配票追求全壘打，集中票投民進黨」，並稱自己在2024大選是泛綠分裂的受害者。針對高嘉瑜喊話，同為港湖區議員參選人、基進黨北市黨部主委吳欣岱表示，「當你凝視深淵的時候，深淵也在凝視著你」，她也說選民不只會看政黨。

吳欣岱、高嘉瑜在2022年、2024年選舉都有交手過，吳欣岱在2022年在港湖選區參選市議員，拿到一萬一百多票，以「落選頭」落敗；2024年，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜對決國民黨對手李彥秀，各界認為由於泛綠的吳欣岱分票，才讓高嘉瑜以些微差距落敗。

高嘉瑜今在臉書發文強調，「在港湖只有團結才能爭取最大的席次」，自己遇到好久不見的前議員江志銘，他們兩位都是泛綠分裂的受害者，江志銘也鼓勵她努力贏回港湖，因此她建議港湖民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，希望民眾「票票民進黨，配票追求全壘打」，她會努力為港湖拚第四席。

對此，吳欣岱表示，對於理念型政黨的候選人而言，他們幾乎沒有政治操作的配票能力，只能把自己堅持的價值說清楚，希望更多選民能夠認同，在2024年大選，幸運獲得2萬6千多人的支持，相信台灣已經進入一個民主轉型的階段，選民是看政策、看人，而非只看政黨。針對高嘉瑜的分票說，吳欣岱則以引用作家尼采在《善惡的彼岸》的名言「當你凝視深淵的時候，深淵也在凝視著你」，與她共勉之。

