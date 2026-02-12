不忍了！細數國民黨近期表現 黃暐瀚開轟：有想重返執政？

媒體人黃暐瀚。（資料照）

去年「大罷免大失敗」後，藍營聲勢達到高峰，然而近期民調卻顯示其支持度不斷跌落。媒體人黃暐瀚今日在臉書發文指出，總統賴清德滿意度已經黃金交叉，藍營這半年來質疑美國、質疑軍購等，到最後民調一直落，他也質問：「國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

「親美友日的國民黨，還在不在？」黃暐瀚今日在臉書發問。他表示，1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是「護台」，這樣「反共、護台」的國民黨，如今安在？「親美、友日、和中」的國民黨，是否安在？

黃暐瀚指出，國民黨過去親美，馬英九總統任內8年對美軍購「6000億台幣」，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。但是疑美的同時，是否也曾「疑共」？國民黨過去友日，日本311大地震，馬親自上線接電話，呼籲募款。現在疑日，高市首相說台灣有事，國民黨批評；高市選舉大勝，國民黨還是憂心。

黃暐瀚說，至於和中有沒有變親中，甚至媚中？見仁見智，但「親美友日」這2點與「抗綠」根本毫無衝突，國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？

黃暐瀚表示，最新的民調，賴總統滿意度已經黃金交叉，真要說從大罷免之後，過去這半年綠營做對了什麼，倒不如看看藍營這半年的表現是什麼？「質疑美國、質疑軍購、質疑台美關稅、質疑台積電赴美投資、質疑日本幫台灣講話是在害台灣、質疑黃暐瀚說國民黨有5個縣市要注意是危言聳聽」最後他也想問，質疑到最後，民調一直落，「國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

