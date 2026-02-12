為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不忍了！細數國民黨近期表現 黃暐瀚開轟：有想重返執政？

    2026/02/12 16:51 即時新聞／綜合報導
    媒體人黃暐瀚。（資料照）

    媒體人黃暐瀚。（資料照）

    去年「大罷免大失敗」後，藍營聲勢達到高峰，然而近期民調卻顯示其支持度不斷跌落。媒體人黃暐瀚今日在臉書發文指出，總統賴清德滿意度已經黃金交叉，藍營這半年來質疑美國、質疑軍購等，到最後民調一直落，他也質問：「國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

    「親美友日的國民黨，還在不在？」黃暐瀚今日在臉書發問。他表示，1996年，國民黨總統候選人李登輝的競選文宣是「反共」，反對中共對台文攻武嚇，呼籲不願接受中共威脅的台灣民眾站出來；2008年，國民黨總統候選人馬英九的主軸是「護台」，這樣「反共、護台」的國民黨，如今安在？「親美、友日、和中」的國民黨，是否安在？

    黃暐瀚指出，國民黨過去親美，馬英九總統任內8年對美軍購「6000億台幣」，從未說過AIT處長只比科長大一點這樣的話。現在疑美，美國要賣武器，藍營擔心是爛貨、舊貨、還拿錢不給貨。但是疑美的同時，是否也曾「疑共」？國民黨過去友日，日本311大地震，馬親自上線接電話，呼籲募款。現在疑日，高市首相說台灣有事，國民黨批評；高市選舉大勝，國民黨還是憂心。

    黃暐瀚說，至於和中有沒有變親中，甚至媚中？見仁見智，但「親美友日」這2點與「抗綠」根本毫無衝突，國民黨為何不願繼續「親美友日並抗綠」，尋求重回執政？

    黃暐瀚表示，最新的民調，賴總統滿意度已經黃金交叉，真要說從大罷免之後，過去這半年綠營做對了什麼，倒不如看看藍營這半年的表現是什麼？「質疑美國、質疑軍購、質疑台美關稅、質疑台積電赴美投資、質疑日本幫台灣講話是在害台灣、質疑黃暐瀚說國民黨有5個縣市要注意是危言聳聽」最後他也想問，質疑到最後，民調一直落，「國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播