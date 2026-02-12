稱政院混淆年資加成概念 楊曜協助澎湖公教提公法給付訴訟

立委楊曜要協助澎湖公教人員，提出公法之訴。（楊曜提供）

雖然行政院宣布，澎湖公教人員年資加成上限從今年下半年起提高為30%，依照人事總處的說法，所有在澎湖服務的公教人員從法規公布提高年資加成上限為30%起，不論在澎湖服務年資多久，都以每滿1年增加2%計算，立委楊曜已在第一時間向人事長表達反對意見。

楊曜認為人事總處的堅持，是故意混淆「年資與加成」的概念與相對關係。公教人員的服務年資是客觀的歷史事實，在澎湖服務多久自然就會取得幾年的年資。在年資加成上限為10%的時候，雖然超過5年以上的年資，無法再受到年資加成的獎勵，並不會因此不記錄在澎湖服務的年資。

請繼續往下閱讀...

先前在馬公等地區服務的公教人員，服務滿5年和服務滿15年以上，一樣只能領到10%的年資加成，是因為加成上限為10%而不是年資一樣；當年資加成提高為30%的時候，滿5年的公教人員在第6年會領到12%，滿15年以上的公教人員直接適用30%的年資加成上限，當然不能再從第6年另行累計。年資加成上限的調高，如果讓在澎湖服務滿5年與服務15年以上的公教人員，明年起領著相同的12%年資加成是何等荒謬，又是何其不公平！

楊曜發公函，希望可以改正行政院對法規的誤解，也要求行政院不要設定其他讓制度合法上路的規定，並儘速公告離島加給年資加成的實施日期；同時全力協助公教人員提起公法上的給付之訴，就是楊曜對澎湖公教人員的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法