李貞秀參選時｢雙重戶籍｣選舉無效 民眾黨批邱垂正回溯追殺

民眾黨中配立委李貞秀中國籍爭議持續，繼昨日遭爆涉違「兩岸人民關係條例」而不具參選資格後，陸委會主委邱垂正今（12）於廣播節目指出李去年才放棄中國戶籍，屬參政時有「雙重戶籍」，在台選罷等基本權利都無效；對此，民眾黨回應邱言論形同「回溯追殺」，漠視30萬中配權益，嗆他是尸位素餐，刻意誤導社會大眾。

民眾黨表示，中配過去以婚嫁或依親來台，要在台灣住滿6年後才可依法取得台灣「戶籍」、「身分證」，而要取得參政權（被選舉權）更要設籍滿10年；強調中配要取得在中華民國的參政權，條件比其他國籍更加嚴格、而非寬鬆。因此，民眾黨批評陸委會邱垂正言論是自曝其短、尸位素餐，對主管業務完全不熟悉，更刻意誤導社會大眾。

本報昨（11）日報導，中配立委李貞秀去（2025）年3月才赴中國辦理註銷戶籍並取得證明，意即前（2024）年初登記參選立委時及更早以前仍有中國戶籍，違反「兩岸人民關係條例」第9-1條，該條文規定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照。違反前項規定在中國設有戶籍或領用護照者，喪失台灣人民身分及其在台選舉、罷免、創制、複決、擔任公職，及其他在台灣設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣戶籍登記。

民眾黨強調，中配來台初登記戶籍、取得中華民國護照後，就已被要求註銷對岸戶籍，即「單一戶籍」；但內政部去年突然要求數萬中配重新補件，許多人不是證明遺失、就是因病或政治因素無法回中國補辦，內政部不得已最後改用切結方式處理，照單全收。依法論理，無論中配補繳或切結，其在台「年資」與相關權利，都是以取得身分證或設籍台灣的那一年計算，絕非邱垂正口中的2025年。

民眾黨團質問邱垂正，我國去年有1萬1868名中配補繳證明，其中多數在台設籍早已逾10年、20年，此話是否認為他們2025年補繳前的年資都不算，過去投票、參政、任軍公職都是非法？反問他們難道要「開始重新累積」在台年資，才有權應考試、服公職？更直言邱法學觀混亂、不當曲解中華民國法律，已不適格擔任陸委會主委，更為配合內政部長劉世芳政治操作，不惜違背職權和良知，將30萬以上中配新住民當作政治籌碼，反問邱怎麼好意思誇口對新住民一視同仁？

民眾黨團質問邱垂正，依他節目中說法，去年有上萬名中配補繳證明，是否才能重累計其在台身分「年資」及相關權利？若非，此舉要全部中配回溯補辦，是不是一種追殺？

