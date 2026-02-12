賴清德特赦殺癱瘓兒80歲老婦！ 台灣歷年總統特赦案件一次看

總統賴清德。（資料照）

台北八旬婦人林劉龍子，殺死自己照顧50年、因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床的兒子，引發外界關注，此案法官也建請總統賴清德「特赦」。賴清德今（12）日依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦林劉龍子，免除發監執行。以下為本報整理台灣近年重要特赦案件。

2026年：林劉龍子案（賴清德總統特赦）

台北八旬婦人林劉龍子，殺死自己因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床50年的兒子，在身心俱疲的極端壓力下釀成家庭悲劇，引發社會對「老老照顧」與長照困境的高度關注。賴清德在了解個案狀況之後不捨其母愛辛勞與處境淒涼，加上法務部權衡法律要件與人道考量後，決定採取「免刑不免罪」的特赦方式。

2022年：韓豫平、張淯森案（蔡英文總統特赦）

前國軍少將韓豫平及士官張淯森，因動用支用限制較嚴格的「加菜金」共2880元支付眷屬餐費，被依貪污罪判刑4年6個月。此案被社會各界認為「判刑過重」且不符比例原則。蔡英文總統考量其犯罪情節極輕微，且為維護國軍士氣及符合國民法律感情，宣布特赦，使兩人「罪刑宣告為無效」，徹底恢復名譽。

2021年：王光祿案（蔡英文總統特赦）

布農族獵人王光祿因年邁母親想吃獵肉，持非自製獵槍捕抓山羌，被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判刑3年6月。此案觸及原住民狩獵傳統文化與現代法律的衝突。蔡英文總統為表達對原住民族傳統文化的尊重，並考量其孝親動機，決定特赦王光祿，「免除刑之執行」。

2007年：楊儒門案（陳水扁總統特赦）

「白米炸彈客」楊儒門因抗議政府加入WTO後對農民生計的衝擊，在台北多次放置貼有「反對進口稻米」字條的白米炸彈（無傷人意圖）。雖然其行為違法，但其背後的訴求獲得社會廣泛同情。陳水扁總統認為楊儒門動機出於關懷農業與弱勢，且已服刑超過一半、表現良好，決定予以特赦，「免除刑之執行」。

2000年：大規模特赦（陳水扁總統特赦）

前總統陳水扁於2000年12月10日國際人權日特赦因被控搶劫銀樓後被認定為冤案的蘇炳坤、工運份子曾茂興，以及19名因宗教因素拒服兵役而被判刑者共21人。這次的大規模特赦帶有濃厚地「導正司法體系」與「保障基本權利」的色彩。

1990年：美麗島事件案（李登輝總統特赦）

這是台灣政治史上最重要的特赦。針對1979年因追求民主自由而爆發的美麗島事件，李登輝總統在就任之初，為推動國內政治大和解並終結長期戒嚴體制帶來的傷害，特赦了黃信介、呂秀蓮、陳菊、姚嘉文等9人。此舉讓當時的政治犯恢復公民權，象徵台灣正式邁向民主化的新里程碑。

在上述案例中，特赦的法律效果其實分為兩類：

免刑不免罪（如林劉龍子、王光祿）：免除服刑，但犯罪紀錄（前科）仍存在。

免刑亦免罪（如韓豫平）：法律上的判決宣告直接失效，地位等同於未曾受過該罪刑宣告。

